Отечественный ЗАЗ Lanos в Украине продается вдвое дороже, чем в России – СМИ
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2016-02-17 08:25
Отечественный ЗАЗ Lanos в Украине продается вдвое дороже, чем в России – СМИ
В среднем украинцам автомобили обходятся на 68% дороже, чем россиянам.цен
ЗАЗ Lanos за рубежом дешевле, чем в Украине. Бессмысленные цены на новые автомобили снижают и без того провальные показатели производства и продаж отечественных машин.
Сравнительная таблица стоимости новых автомобилей в Украине и России по состоянию цен на конец января-начало февраля 2016 года.
Как видно из таблицы, украинские покупатели платят дороже не только за импортные автомобили ЗАЗ Lanos украинской сборки обходится нашему покупателю дороже, чем российскому.
Так, ЗАЗ Lanos, который производится в Запорожье, на отечественном рынке стоит 9600 у.о, тогда как российскому покупателю он доступен всего за 5182.а. Средний же показатель разницы в цене за моделями, которые участвовали в сравнении, составил более 68%.