Отечественные специалисты обнаружили продукт с пятикратным превышением нормы цезия
Пятикратное превышение норм содержания цезия-137 в сухих грибах обнаружили в лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов ГУ “Волынский ОЛЦ МЗ Украины”. Эти грибы собирали в Камень-Каширском районе, пишет expres.ua. К сожалению, грибник, даже самый опытный, не может “на глаз” оценить уровень радиационного заражения собранного, говорят специалисты.
Ежедневные мониторинговые исследования свидетельствуют, что радиоактивный фон на уровне природного. Однако в почве до сих пор являются радионуклиды, которые попали сюда еще во время аварии на ЧАЭС. Поэтому если в почве есть радионуклиды, то они будут и в грибах, что здесь выросли. Плодовое тело активно впитывает цезий-137 и стронций-90.
Ученые доказали, что грибы содержат больше радионуклидов, чем почва, вода и деревья, которые их окружают. При том в шляпке токсинов больше, чем в ножке. А больше всего накапливают радионуклиды маслята, рыжики, грузди.
Грибы разрешено собирать при общем загрязнении до 2 кюри на квадратный километр. Нельзя их собирать недалеко от промышленной зоны, возле дороги, канализации.