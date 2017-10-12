Отец троих детей продал все имущество ради биткоинов
2017-10-12 20:00
Отец троих детей продал все имущество ради биткоинов
Теперь супруги с детьми живут в кемпинге и ожидают значительного подорожания криптовалюты.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
39-летний IT-специалист из Нидерландов Диди Тайхутту продал все семейное имущество, а на вырученные деньги купил 85 биткоинов, передает Rus.Media. Теперь он ждет, когда биткоин окончательно захватит мир, а сам он разбогатеет, сообщило издание The Independent.
Диди уже давно увлекается криптовалютами, но до этого года не позволял себе вкладывать в них большие деньги. Летом семья Тайхутту отправилась в большое путешествие по Австралии и Азии, и все это время Диди изучал ситуацию на рынке и работал с владельцами биткоинов. Вернувшись в Нидерланды, он продал дом и большую часть ценных вещей и вложил все деньги в кріптовалюту.
Теперь супруги Тайхутту живут в кемпинге вместе с тремя детьми и ждут значительному удорожанию биткоина.
– Люди скажут: “Ты сошел с ума”, – но мы не семья и хотим сыграть в эту азартную игру. Если вы никогда ничем не рискуете, ваша жизнь скучна, – заявил глава семьи.
Диди верит, что такая криптовалюта, как биткоин, и технология блокчейна изменят роль денег и банков в обществе.
– Интернет сделал революцию в сфере информации. По-моему, блокчейн и криптовалюты совершат революцию в денежной системе. Через пять лет все скажут, что это было ожидаемо. Я решил готовиться к изменениям уже сейчас, – сказал Диди.
По словам Диди, он интересовался криптовалютой еще с 2010 года, когда она стоила меньше одного евро. Вместе с другом Тайхутти закупил компьютеры и видеокарты и начал майнить. В 2013 году стоимость биткоина выросла до нескольких сотен долларов. Тогда Диди продал всю свою партию.
Мужчина уверен, что имеет смысл потерпеть небольшие трудности ради будущего детей. Он рассчитывает, что к 2020 году биткоини вырастут в цене в несколько раз, и тогда семья сможет вернуться к нормальному образу жизни и оплатить отличное образование для трех дочерей.
Отметим, что 12 октября цена первой цифровой валюты обновила исторический максимум, преодолев барьер в 5000 долларов. Непосредственно на данный момент за одну монету Bitcoin дают 5137,47 долларов (данные криптовалютной биржи Coindesk), причем курс продолжает расти.