Отец первоклассницы восстал против регулярных благотворительных взносов “на школу”. И победил!
2017-10-04 11:34
Отец первоклассницы восстал против регулярных благотворительных взносов “на школу”. И победил!
Немало родителей учеников уже давно привыкли сдавать деньги на нужды учебного заведения,
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Немало родителей учеников уже давно привыкли сдавать деньги на нужды учебного заведения, передает Rus.Media . Но как именно эти средства используют, мало кто из них интересуется. А вот отец первоклассницы элитного государственного учебного заведения в Киеве – НПК “Эрудит”, куда даже мэр столицы и премьер-министр приезжали на торжества, – не стал терпеть произвол администрации школы.
“За питание моей дочери в школе – той, которую открывали Гройсман с Кличко, – надо ежемесячно вносить “благотворительный взнос” в благотворительную организацию “Благотворительный фонд “Перспектива образования”, – возмутился Богдан Кутепов, отец первоклассницы НПК “Эрудит”.
Речь идет о немалую сумму – 1500 гривен в месяц. Именно столько в НПК навязчиво просят платить родителей в благотворительный фонд, расположенный на улице Авиаконструктора Антонова, в одной из квартир! А руководителем этой благотворительной организации является Раиса Метенко, пенсионерка, которая ранее была освітянкою Соломенского района Киева.
1500 гривен в месяц на питание! Обед в этой школе стоит примерно 18 гривен. Поэтому на полторы тысячи гривен ребенок остается в группе продленного дня, должна съесть таких примерно 83 на месяц! Ведь завтраки для учащихся 1 – 4-х классов здесь бесплатные.
Очевидно, что никто не обеспечивает учеников таким количеством обедов. Но куда же тогда реально НПК тратит средства, которые сдают родители? Конечно же, никто не спешит об этом сообщать.
В конце концов, Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевгоргосадминистрации заинтересовался тем, что происходит в школе “Эрудит”. И поспешил напомнить: “Чтобы предотвратить принудительным “благотворительным” взносам в учебных заведениях, от 17 октября 2013 года действует приказ №791, а с 1 марта 2016 года – №138-к. В этих документах говорится о том, что работникам учебных заведений запрещено собирать средства, материальные ценности, вмешиваться в деятельность благотворительных фондов”.
Администрация учебного заведения “Эрудит” быстро отреагировала на, мягко говоря, скандальную ситуацию, и подала прочие банковские реквизиты для оплаты питания детей, посещающих группу продленного дня.
И это уже не 1500, а почти втрое меньше – 567 гривен в месяц. Более того, на этот раз получателем средств стало управление образования Соломенской райгосадминистрации Киева, а не какая-нибудь благотворительная организация. А платеж предназначен НПК “Эрудит” Соломенского района Киева.
Родители, дети которых учатся в других учебных заведениях, стали рассказывать о суммах благотворительных взносов, которые им приходится платить. “В знаменитом лицее “Лидер” в Киеве также есть обязательная благотворительная пожертвование – ежемесячно 950 гривен, иначе – выгоняют из лицея, – говорит киевлянин Игорь Васильев. – Одним из учредителей благотворительного фонда является директор лицея и его жена, а сам фонд располагается в обычной квартире”.
…Тем временем платить так называемые добровольные взносы в благотворительный фонд “Эрудита” уже отказались еще несколько родителей. Богдан Кутепов говорит, что это только начало борьбы с беспределом.