Отдых в Украине санатории в Трускавце
2017-10-01 16:47
Отдых в Украине санатории в Трускавце
Санаторий «Карпаты» – 4 звезды рассчитан на одновременный прием около 470 отдыхающих.
Хочу доложить вам, что с 25.04.16 по 15.05.16, то есть 20 суток, я отдыхал в Западной Украине, в городе Трускавце в санатории «Карпаты».
В 1 час 30 минут ночи самолет приземлился в аэропорту города Львова. До санатория еще 100 км. При вылете из Израиля температура воздуха была в пределах + 30 градусов, а во Львове было + 2 градуса. В 2-х километрах от аэропорта я пришел в восторг, увидев пушистый белый снег. Это была просто сказка. Воздух пропитан кислородом, красота необыкновенная, особенно для меня, коренного ленинградца пітерца, передает Rus.Media.
С первых минут пребывания в Украине, в Западной Украине, специально уточняю, я слышал обращение ко мне: «пожалуйста» /пожалуйста/. В Украине – это принятое обращение к людям любой национальности и не только в курортных районах.
Я проехал ряд городов и везде одно и то же. Улыбка, желание прийти на помощь. Я нигде не встречал бандеровцев – фашистов. Я везде говорил, что я – еврей и за все время пребывания не сталкивался с антисемитизмом, хотя, конечно, он есть и не только в Украине.
Санаторий «Карпаты» – 4 звезды рассчитан на одновременный прием около 470 отдыхающих /обслуживающего персонала в 1,5 раза больше/. У меня сложилось впечатление, что свободных номеров не было.
У меня появились блестящие друзья: Зам. Директора санатория Виталий Николаевич и его жена Галина, Таксист Мирослав со своей женой Ярославой, Турагент Анна Майданович и другие.
Я в восторге от всего обслуживающего персонала, кухни, дизайна этажей, прилегающего парка, огромной больнице, от детской комнаты со своей воспитательницей, от кино-концертного зала, от ресторанов и многое другое.
В санатории я встречался с большой группой азербайджанцев, туркмен, с 2-мя отдыхающими из Сирии, но живут в Киеве, а также с арабом из Газы, также живут в Киеве /нормально общались с ним, с группой поляков, австрийцев, англичан, немцев, с одним туристом из США.
Конечно, в санатории около 75% – это украинцы.
За день до моего приезда в санаторий с него на Родину выехала группа израильтян из 25 человек.
Когда я возвращался в Израиль, со мной летели 6 израильтян, которые отдыхали в санатории 7 дней. Они отметили День Независимости Израиля в ресторане санатория, пели и танцевали, увлекли за собой азербайджанцев, которые с удовольствием принимали участие в этом праздновании.
Мое мнение, что народ /украинцы/ , что использует в своем обращении: «пожалуйста», не может быть в своей массе народом – фашистом. Как и среди любого народа, русских, евреев, украинцев, немцев, американцев и так далее – в семье не без урода.
Сегодня я утверждаю, что телепрограммы Д. Киселева и В. Соловьева и им подобных, являются откровенной ложью и пропагандой ненависти между народами, зомбируя людей. Они – образец блестящих провокаторов. Неизбежно наступит день, когда каждый из них получит осуждение народов как России, так и Украины.
Убежден, что украинский народ добьется становления своей страны, как мощной экономически и политически самостоятельного государства. Впереди у этого народа много трудностей, но они преодолимы. Я это почувствовал в разговоре со многими простыми людьми, с их настроения, особенно среди молодежи.
Более старшее поколение настроен менее оптимистично. Они думают, что возможен новый майдан. Я высказывал свое мнение, что новый майдан может окончательно развалить страну, что экономика Украины и так на грани, что новое руководство, дорвавшись до власти, как всегда и везде забудет об обещаниях и начнет грести в свой карман, что есть интересанты за рубежом в окончательном развале Украины, после чего часть этого старшего поколения начинала сомневаться в правильности своих прежних взглядов.
Проблем в Украине – миллион. Есть свои безумные Жириновские и Проханови, которых, как правило, поддерживает наименее образованная часть населения, но основная масса населения Украины хочет мира, покоя, хочет нормально работать, учиться и растить детей.
С уважением. Леонид Ходос. 22 мая 2016