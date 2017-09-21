“Отдых” по-богатому”: фото из оккупированной Ялты “взорвало” сеть

despravda | 21.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-21 15:58

“Отдых” по-богатому”: фото из оккупированной Ялты “взорвало” сеть
В сети смеются над бархатным сезоном в Крыму.

Пользователи соцсетей оценили новый снимок из Ялты в оккупированном Россией Крыму. На нем туристы спят на раскладушках прямо на камнях.

Снимок появился в Twitter RoksolanaToday&Крым, передает Rus.Media .

“Ялта. Богатые отдыхающие много отдыхают. Бархатный сезон”, – прокомментировала снимок блогер.

Отметим, что кроме раскладушек, на снимке смущают разбросаны пустые бутылки от алкоголя и странная закуска.

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