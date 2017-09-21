“Отдых” по-богатому”: фото из оккупированной Ялты “взорвало” сеть
21.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-21 15:58
“Отдых” по-богатому”: фото из оккупированной Ялты “взорвало” сеть
В сети смеются над бархатным сезоном в Крыму.
Пользователи соцсетей оценили новый снимок из Ялты в оккупированном Россией Крыму. На нем туристы спят на раскладушках прямо на камнях.
Снимок появился в Twitter RoksolanaToday&Крым, передает Rus.Media .
“Ялта. Богатые отдыхающие много отдыхают. Бархатный сезон”, – прокомментировала снимок блогер.
Отметим, что кроме раскладушек, на снимке смущают разбросаны пустые бутылки от алкоголя и странная закуска.