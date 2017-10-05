Отбор на ЧМ-2018: все результаты, расписание и таблицы
2017-10-05 21:38
Отбор на ЧМ-2018: все результаты, расписание и таблицы
Расписание, результаты и таблицы всех групп европейской зоны отбора на чемпионат мира 2018 года.
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Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России в 11 городах, передает Rus.Media. Отборочный турнир в зоне УЕФА стартовал в начале сентября 2016 года и продлится до ноября 2017 года, когда станут известны 13 участников ЧМ от Европы. Россия гарантировала себе место как хозяин финального турнира.
54 команды разделены на девять групп по шесть команд в каждой, в рамках которых будет проведен турнир в два круга. Победители групп выходят в финальную часть ЧМ напрямую. Лучшие восемь команд, занявших в группах второе место, разбиваются на пары, в которых играют стыковые матчи по принципу “дома и в гостях”: четыре победителя выходят в финальную часть ЧМ-2018.
Группа А
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ФРАНЦИЯ
3
2
1
0
5-1
7
2
ШВЕЦИЯ
3
2
1
0
5-1
7
3
ГОЛЛАНДИЯ
3
1
1
1
5-3
4
4
БОЛГАРИЯ
3
1
0
2
5-10
3
5
БЕЛАРУСЬ
3
0
2
1
2-5
2
6
ЛЮКСЕМБУРГ
3
0
1
2
4-6
1
Матчи группы А
Швеция – Голландия – 1:1
Беларусь – Франция – 0:0
Болгария – Люксембург – 4:3
Голландия – Беларусь – 4:1
Франция – Болгария – 4:1
Люксембург – Швеция – 0:1
Голландия – Франция – 0:1
Швеция – Болгария – 3:0
Беларусь – Люксембург – 1:1
11/11 Франция – Швеция
13/11 Люксембург – Голландия – 1:3
13/11 Болгария – Беларусь – 1:0
25/03 Швеция – Беларусь – 4:0
25/03 Болгария – Голландия – 2:0
25/03 Люксембург – Франция – 1:3
09/06 Беларусь – Болгария – 2:1
09/06 Голландия – Люксембург – 5:0
09/06 Швеция – Франция – 2:1
31/08 Болгария – Швеция – 3:2
31/08 Франция – Голландия – 4:0
31/08 Люксембург – Беларусь – 1:0
03/09 Беларусь – Швеция – 0:4
03/09 Голландия – Болгария – 3:1
03/09 Франция – Люксембург – 0:0
07/10 Швеция – Люксембург
07/10 Беларусь – Голландия
07/10 Болгария – Франция
10/10 Франция – Беларусь
10/10 Люксембург – Болгария
10/10 Голландия – Швеция
Группа В
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ШВЕЙЦАРИЯ
3
3
0
0
7-3
9
2
ПОРТУГАЛИЯ
3
2
0
1
12-2
6
3
ВЕНГРИЯ
3
1
1
1
4-3
4
4
ФАРЕРЫ
3
1
1
1
2-6
4
5
ЛАТВИЯ
3
1
0
2
1-4
3
6
АНДОРРА
3
0
0
3
1-9
0
Матчи группы В
Швейцария – Португалия – 2:0
Андорра – Латвия – 0:1
Фареры – Венгрия – 0:0
Венгрия – Швейцария – 2:3
Португалия – Андорра – 6:0
Латвия – Фареры – 0:2
Фареры – Португалия – 0:6
Андорра – Швейцария – 1:2
Латвия – Венгрия – 0:2
13/11 Швейцария – Фареры
13/11 Венгрия – Андорра – 4:0
13/11 Португалия – Латвия – 4:1
25/03 Швейцария – Латвия – 1:0
25/03 Андорра – Фареры – 0:0
25/03 Португалия – Венгрия – 3:0
09/06 Андорра – Венгрия – 1:0
09/06 Латвия – Португалия – 0:3
09/06 Фареры – Швейцария – 0:2
31/08 Венгрия – Латвия – 3:1
31/08 Швейцария – Андорра – 3:0
31/08 Португалия – Фареры – 5:1
03/09 Фареры – Андорра – 1:0
03/09 Венгрия – Португалия – 0:1
03/09 Латвия – Швейцария – 0:3
07/10 Фареры – Латвия
07/10 Андорра – Португалия
07/10 Швейцария – Венгрия
10/10 Латвия – Андорра
10/10 Португалия – Швейцария
10/10 Венгрия – Фареры
Группа С
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ГЕРМАНИЯ
3
3
0
0
8-0
9
2
АЗЕРБАЙДЖАН
3
2
1
0
2-0
7
3
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
3
1
1
1
4-2
4
4
НОРВЕГИЯ
3
1
0
2
4-5
3
5
ЧЕХИЯ
3
0
2
1
0-3
2
6
САН-МАРИНО
3
0
0
3
1-9
0
Матчи группы С
Сан-Марино – Азербайджан – 0:1
Чехия – Сев.Ирландия – 0:0
Норвегия – Германия – 0:3
Азербайджан – Норвегия – 1:0
Германия – Чехия – 3:0
Сев.Ирландия – Сан-Марино – 4:0
Германия – Сев.Ирландия – 2:0
Чехия – Азербайджан – 0:0
Норвегия – Сан-Марино – 4:1
11/11 Чехия – Норвегия
11/11 Сев.Ирландия – Азербайджан – 4:0
11/11 Сан-Марино – Германия – 0:8
26/03 Азербайджан – Германия – 1:4
26/03 Сан-Марино – Чехия – 0:6
26/03 Сев.Ирландия – Норвегия – 2:0
10/06 Азербайджан –Сев.Ирландия. – 0:1
10/06 Германия – Сан-Марино – 7:0
10/06 Норвегия – Чехия – 1:1
01/09 Чехия – Германия – 1:2
01/09 Норвегия – Азербайджан – 2:0
01/09 Сан-Марино – Сев.Ирландия – 0:3
04/09 Азербайджан – Сан-Марино – 5:1
04/09 Германия – Норвегия – 6:0
04/09 Сев.Ирландия – Чехия – 2:0
05/10 Азербайджан – Чехия
05/10 Сев.Ирландия – Германия
05/10 Сан-Марино – Норвегия
08/10 Чехия – Сан-Марино
08/10 Германия – Азербайджан
08/10 Норвегия – Сев.Ирландия
Группа D
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
СЕРБИЯ
3
2
1
0
8-4
7
2
ИРЛАНДИЯ
3
2
1
0
6-3
7
3
УЭЛЬС
3
1
2
0
7-3
5
4
АВСТРИЯ
3
1
1
1
6-6
4
5
ГРУЗИЯ
3
0
1
2
2-4
1
6
МОЛДОВА
3
0
0
3
1-10
0
Матчи группы D
Грузия – Австрия – 1:2
Сербия – Ирландия – 2:2
Уэльс – Молдова – 4:0
Молдова – Сербия – 0:3
Ирландия – Грузия – 1:0
Австрия – Уэльс – 2:2
Уэльс – Грузия – 1:1
Молдова – Ирландия – 1:3
Сербия – Австрия – 3:2
12/11 Австрия – Ирландия
12/11 Грузия – Молдова – 1:1
12/11 Уэльс – Сербия – 1:1
24/03 Грузия – Сербия – 1:3
24/03 Австрия – Молдова – 2:0
24/03 Ирландия – Уэльс – 0:0
11/06 Молдова – Грузия – 2:2
11/06 Ирландия – Австрия – 1:1
11/06 Сербия – Уэльс – 1:1
02/09 Грузия – Ирландия – 1:1
02/09 Сербия – Молдова – 3:0
02/09 Уэльс – Австрия – 1:0
05/09 Австрия – Грузия
05/09 Ирландия – Сербия
05/09 Молдова – Уэльс
06/10 Грузия – Уэльс
06/10 Австрия – Сербия
06/10 Ирландия – Молдова
09/10 Молдова – Австрия
09/10 Сербия – Грузия
09/10 Уэльс – Ирландия
Группа E
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ЧЕРНОГОРИЯ
4
2
1
1
9-4
7
2
ПОЛЬША
3
2
1
0
7-5
7
3
РУМЫНИЯ
3
1
2
0
6-1
5
4
ДАНИЯ
3
1
0
2
3-4
3
5
АРМЕНИЯ
4
1
0
3
4-10
3
6
КАЗАХСТАН
3
0
2
1
2-7
2
Матчи группы Е
Дания – Армения – 1:0
Казахстан – Польша – 2:2
Румыния – Черногория – 1:1
Армения – Румыния – 0:5
Черногория – Казахстан – 5:0
Польша – Дания – 3:2
Казахстан – Румыния – 0:0
Польша – Армения – 2:1
Дания – Черногория – 0:1
Армения – Черногория – 3:2
11/11 Румыния – Польша – 0:3
11/11 Дания – Казахстан – 4:1
26/03 Армения – Казахстан – 2:0
26/03 Черногория – Польша – 1:2
26/03 Румыния – Дания – 0:0
10/06 Казахстан – Дания – 1:3
10/06 Черногория – Армения – 4:1
10/06 Польша – Румыния – 3:1
01/09 Казахстан – Черногория – 0:3
01/09 Дания – Польша – 4:0
01/09 Румыния – Армения – 1:0
04/09 Армения – Дания – 1:4
04/09 Черногория – Румыния – 1:0
04/09 Польша – Казахстан – 3:0
05/10 Армения – Польша
05/10 Черногория – Дания
05/10 Румыния – Казахстан
08/10 Дания – Румыния
08/10 Казахстан – Армения
08/10 Польша – Черногория
Группа F
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
АНГЛИЯ
3
2
1
0
3-0
7
2
ЛИТВА
3
1
2
0
5-3
5
3
СЛОВЕНИЯ
3
1
2
0
3-2
5
4
ШОТЛАНДИЯ
3
1
1
1
6-5
4
5
СЛОВАКИЯ
3
1
0
2
3-2
3
6
МАЛЬТА
3
0
0
3
1-9
0
Матчи группы F
Литва – Словения – 2:2
Словакия – Англия – 0:1
Мальта – Шотландия – 1:5
Англия – Мальта – 2:0
Словения – Словакия – 1:0
Шотландия – Литва – 1:1
Словения – Англия – 0:0
Словакия – Шотландия – 3:0
Литва – Мальта – 2:0
11/11 Англия – Шотландия
11/11 Словакия – Литва – 4:0
11/11 Мальта – Словения – 0:1
26/03 Англия – Литва – 2:0
26/03 Мальта – Словакия – 1:3
26/03 Шотландия – Словения – 1:0
10/06 Шотландия – Англия – 2:2
10/06 Словения – Мальта – 2:0
10/06 Литва – Словакия – 1:2
01/09 Литва – Шотландия – 0:3
01/09 Мальта – Англия – 0:4
01/09 Словакия – Словения – 1:0
04/09 Англия – Словакия – 2:1
04/09 Шотландия – Мальта – 2:0
04/09 Словения – Литва – 4:0
05/10 Англия – Словения
05/10 Мальта – Литва
05/10 Шотландия – Словакия
08/10 Литва – Англия
08/10 Словакия – Мальта
08/10 Словения – Шотландия
Группа G
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ИСПАНИЯ
3
2
1
0
11-1
7
2
ИТАЛИЯ
3
2
1
0
7-4
7
3
АЛБАНИЯ
3
2
0
1
4-3
6
4
ИЗРАИЛЬ
3
2
0
1
5-5
6
5
МАКЕДОНИЯ
3
0
0
3
4-7
0
6
ЛИХТЕНШТЕЙН
3
0
0
3
1-12
0
Матчи группы G
Испания – Лихтенштейн – 8:0
Израиль – Италия – 1:3
Албания – Македония – 2:1
Италия – Испания – 1:1
Лихтенштейн – Албания – 0:2
Македония – Израиль – 1:2
Израиль – Лихтенштейн – 2:1
Албания – Испания – 0:2
Македония – Италия – 2:3
12/11 Испания – Македония
12/11 Албания – Израиль – 0:3
12/11 Лихтенштейн – Италия – 0:4
24/03 Италия – Албания – 2:0
24/03 Лихтенштейн – Македония – 0:3
24/03 Испания – Израиль – 4:1
11/06 Македония – Испания – 1:2
11/06 Италия – Лихтенштейн – 5:0
11/06 Израиль – Албания – 0:3
02/09 Албания – Лихтенштейн – 2:0
02/09 Испания – Италия – 3:0
02/09 Израиль – Македония – 0:1
05/09 Македония – Албания
05/09 Лихтенштейн – Испания
05/09 Италия – Израиль
06/10 Италия – Македония
06/10 Испания – Албания
06/10 Лихтенштейн – Израиль
09/10 Албания – Италия
09/10 Македония – Лихтенштейн
09/10 Израиль – Испания
Группа H
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
БЕЛЬГИЯ
3
3
0
0
13-0
9
2
ГРЕЦИЯ
3
3
0
0
8-1
9
3
БОСНИЯ
3
2
0
1
7-4
6
4
ЭСТОНИЯ
3
1
0
2
4-7
3
5
КИПР
3
0
0
3
0-7
0
6
ГИБРАЛТАР
3
0
0
3
1-14
0
Матчи группы Н
Кипр – Бельгия – 0:3
Босния – Эстония – 5:0
Гибралтар – Греция – 1:4
Бельгия – Босния – 4:0
Греция – Кипр – 2:0
Эстония – Гибралтар – 4:0
Гибралтар – Бельгия – 0:6
Босния – Кипр – 2:0
Эстония – Греция – 0:2
13/11 Кипр – Гибралтар
13/11 Бельгия – Эстония – 8:1
13/11 Греция – Босния – 1:1
25/03 Кипр – Эстония – 0:0
25/03 Босния – Гибралтар – 5:0
25/03 Бельгия – Греция – 1:1
09/06 Босния – Греция – 0:0
09/06 Эстония – Бельгия – 0:2
09/06 Гибралтар – Кипр – 1:2
31/08 Греция – Эстония – 0:0
31/08 Кипр – Босния – 3:2
31/08 Бельгия – Испания – 9:0
03/09 Эстония – Кипр – 1:0
03/09 Греция – Бельгия – 1:2
03/09 Гибралтар – Босния – 0:4
07/10 Босния – Бельгия
07/10 Гибралтар – Эстония
07/10 Кипр – Греция
10/10 Эстония – Босния
10/10 Бельгия – Кипр
10/10 Греция – Гибралтар
Группа I
N
Команды
И
В
Н
П
М
В
1
ХОРВАТИЯ
3
2
1
0
8-1
7
2
ИСЛАНДИЯ
3
2
1
0
6-3
7
3
УКРАИНА
3
1
2
0
6-3
5
4
ТУРЦИЯ
3
0
2
1
3-5
2
5
ФИНЛЯНДИЯ
3
0
1
2
3-5
1
6
КОСОВО
3
0
1
2
1-10
1
Матчи группы I
Хорватия – Турция – 1:1
Украина – Исландия – 1:1
Финляндия – Косово – 1:1
Косово – Хорватия – 0:6
Исландия – Финляндия – 3:2
Турреччина – Украина – 2:2
Финляндия – Хорватия – 0:1
Украина – Косово – 3:0
Исландия – Турция – 2:0
12/11 Хорватия – Исландия
12/11 Турция – Косово – 2:0
12/11 Украина – Финляндия – 1:0
24/03 Косово – Исландия – 1:2
24/03 Хорватия – Украина – 1:0
24/03 Турция – Финляндия – 2:0
11/06 Финляндия – Украина – 1:2
11/06 Исландия – Хорватия – 1:0
11/06 Косово – Турция – 1:4
02/09 Финляндия – Исландия – 1:0
02/09 Украина – Турция – 2:0
02/09 Хорватия – Косово – 1:0
05/09 Косово – Финляндия
05/09 Исландия – Украина
05/09 Турция – Хорватия
06/10 Турция – Исландия
06/10 Хорватия – Финляндия
06/10 Косово – Украина
09/10 Исландия – Косово
09/10 Украина – Хорватия
09/10 Финляндия – Турция