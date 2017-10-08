Отбор на ЧМ-2018. Украинские фанаты пройдут маршем по Киеву перед игрой с Хорватией
08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-07 19:19
Отбор на ЧМ-2018. Украинские фанаты пройдут маршем по Киеву перед игрой с Хорватией
В Киеве перед игрой Украина-Хорватия состоится фан-шествие до стадиона Олимпийский с участием 2 тысяч украинских фанатов сборной.
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В понедельник, 9 октября, перед решающим матчем украинской сборной по футболу со сборной Хорватии болельщики пройдут по центральным улицам Киева, передает Rus.Media.
Фанаты национальной сборной соберутся 9 октября в 19.00 возле памятника Тарасу Шевченко. От него фан-марш пройдет через вул. Эспланадную к “Олимпийскому”. Ожидается, что в нем примут участие 2 000 украинских фанов.