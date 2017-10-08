Отбор на ЧМ-2018. Результаты матчей 7 октября
2017-10-08 08:43
Отбор на ЧМ-2018. Результаты матчей 7 октября
Результаты матчей
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7 октября, передает Rus.Media.
Результаты матчей
Европа:
Группа A
Швеция – Люксембург – 8:0
Голы: Гранквист, 10 (с пенальти), 67 (с пенальти), Берг, 18, 37, 54, 71, Лустиг, 60, Тойвонен, 76
Беларусь – Нидерланды – 1:3
Голы: Володько, 55 – Проппер, 24, Роббен, 84 (с пенальти), Депай, 90+3
Болгария – Франция – 0:1
Гол: Матюиди, 3
Группа B
Фареры – Латвия – 0:0
Андорра – Португалия – 0:2
Голы: Роналду, 63, Андре Силва, 86
Швейцария – Венгрия – 5:2
Голы: Джака, 18, Фрай, 20, Цубер, 43, 49, Лихтштайнер, 83 – Гузмич, 58, Урграи, 88
Группа H
Босния и Герцеговина – Бельгия – 3:4
Голы: Медуньянин, 30, Вишча, 39, Думич, 82 – Менье, 4, Батшуайи, 59, Вертонген, 68, Карраско, 84
Гибралтар – Эстония – 0:6
Голы: Лутс, 10, Кяйт, 30, Зенев, 30, Тамм, 52, 66, 77
Кипр – Греция – 1:2
Голы: Сотериу, 18, Циолис, 26 – Митроглу, 24
Африка
Группа А
Ливия 1-2 ДР Конго
Гвинея 1-4 Тунис
Группа B
Камерун 2-0 Алжир
Нигерия Замбия 1-0
Группа D
ЮАР 3-1 Буркина Фасо
Кабо-Верде 0-2 Сенегал