Отбор на ЧМ-2018. Результаты матчей 7 октября

despravda | 08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-08 08:43

Отбор на ЧМ-2018. Результаты матчей 7 октября
Результаты матчей

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

7 октября, передает Rus.Media.

Результаты матчей

Европа:

Группа A

Швеция – Люксембург – 8:0

Голы: Гранквист, 10 (с пенальти), 67 (с пенальти), Берг, 18, 37, 54, 71, Лустиг, 60, Тойвонен, 76

Беларусь – Нидерланды – 1:3

Голы: Володько, 55 – Проппер, 24, Роббен, 84 (с пенальти), Депай, 90+3

Болгария – Франция – 0:1

Гол: Матюиди, 3

Группа B

Фареры – Латвия – 0:0

Андорра – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 63, Андре Силва, 86

Швейцария – Венгрия – 5:2

Голы: Джака, 18, Фрай, 20, Цубер, 43, 49, Лихтштайнер, 83 – Гузмич, 58, Урграи, 88

Группа H

Босния и Герцеговина – Бельгия – 3:4

Голы: Медуньянин, 30, Вишча, 39, Думич, 82 – Менье, 4, Батшуайи, 59, Вертонген, 68, Карраско, 84

Гибралтар – Эстония – 0:6

Голы: Лутс, 10, Кяйт, 30, Зенев, 30, Тамм, 52, 66, 77

Кипр – Греция – 1:2

Голы: Сотериу, 18, Циолис, 26 – Митроглу, 24

Африка

Группа А

Ливия 1-2 ДР Конго

Гвинея 1-4 Тунис

Группа B

Камерун 2-0 Алжир

Нигерия Замбия 1-0

Группа D

ЮАР 3-1 Буркина Фасо

Кабо-Верде 0-2 Сенегал

Похожие записи

Об авторе

despravda