Отбор на ЧМ-2018: расписание матчей 9 октября
2017-10-09 14:39
Отбор на ЧМ-2018: расписание матчей 9 октября
Сегодня, 9 октября, состоятся ряд ключевых матчей заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2018.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Центральным поединком 10 тура отбора на ЧМ-2018 для украинских болельщиков будет игра сборной Украины против сборной Хорватии, которая пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский”, передает Rus.Media.
В этом матче определится кто в этой группе займет второе место и получит возможность попасть на ЧМ-2018 через стыковые матчи.
Чемпионат мира – Квалификация: Европа
21:45 Германия – Италия
21:45 Израиль – Испания
21:45 Исландия – Косово
21:45 Македония – Лихтенштейн
21:45 Молдова – Австрия
21:45 Сербия – Грузия
21:45 Украина – Хорватия
21:45 Уэльс – Ирландия
21:45 Финляндия – Турция
Противостояние сборной Украины против сборной Хорватии можно посмотреть в прямом эфире на каналах Футбол 1 и Украина, начало трансляции в 21:45 по киевскому времени.