Отбор на ЧМ-2018: расписание матчей 9 октября

despravda | 09.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-09 14:39

Отбор на ЧМ-2018: расписание матчей 9 октября
Сегодня, 9 октября, состоятся ряд ключевых матчей заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2018.

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Центральным поединком 10 тура отбора на ЧМ-2018 для украинских болельщиков будет игра сборной Украины против сборной Хорватии, которая пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский”, передает Rus.Media.

В этом матче определится кто в этой группе займет второе место и получит возможность попасть на ЧМ-2018 через стыковые матчи.

Чемпионат мира – Квалификация: Европа

21:45 Германия – Италия

21:45 Израиль – Испания

21:45 Исландия – Косово

21:45 Македония – Лихтенштейн

21:45 Молдова – Австрия

21:45 Сербия – Грузия

21:45 Украина – Хорватия

21:45 Уэльс – Ирландия

21:45 Финляндия – Турция

Противостояние сборной Украины против сборной Хорватии можно посмотреть в прямом эфире на каналах Футбол 1 и Украина, начало трансляции в 21:45 по киевскому времени.

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