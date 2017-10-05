Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 5 октября
05.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-05 11:50
Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 5 октября
В четверг, 5 октября, будет сыграно одиннадцать матчей в отборе на чемпионат мира 2018.
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Отбор на ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Расписание матчей 5 октября (четверг)
Чемпионат мира – 2018 Южная Америка
группа 1
23:00 Боливия – Бразилия
Чемпионат мира – 2018 Европа
группа C
19:00 Азербайджан – Чехия Футбол 1
21:45 Северная Ирландия – Германия
21:45 Сан-Марино – Норвегия
группа E
19:00 Армения – Польша Футбол 2
21:45 Румыния – Казахстан
21:45 Черногория – Дания
группа F
21:45 Шотландия – Словакия
21:45 Мальта – Литва
21:45 Англия – Словения Футбол 2
Чемпионат мира – 2018 Азия
группа 1
15:30 Австралия – Сирия