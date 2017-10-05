Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 5 октября

despravda | 05.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-05 11:50

Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 5 октября
В четверг, 5 октября, будет сыграно одиннадцать матчей в отборе на чемпионат мира 2018.

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Отбор на ЧМ-2018, передает Rus.Media.

Расписание матчей 5 октября (четверг)

Чемпионат мира – 2018 Южная Америка

группа 1

23:00 Боливия – Бразилия

Чемпионат мира – 2018 Европа

группа C

19:00 Азербайджан – Чехия Футбол 1

21:45 Северная Ирландия – Германия

21:45 Сан-Марино – Норвегия

группа E

19:00 Армения – Польша Футбол 2

21:45 Румыния – Казахстан

21:45 Черногория – Дания

группа F

21:45 Шотландия – Словакия

21:45 Мальта – Литва

21:45 Англия – Словения Футбол 2

Чемпионат мира – 2018 Азия

группа 1

15:30 Австралия – Сирия

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