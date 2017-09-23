Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 2 сентября

despravda | 23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-02 16:15

Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 2 сентября
В субботу, 2 сентября, будет сыграно не мало интересных матчей в отборе на ЧМ-2018.

Отбор на ЧМ-2018, передает Rus.Media.

Расписание матчей 02 сентября

Чемпионат мира – 2018 Европа

группа D

19:00 Сербия – Молдова

19:00 Грузия – Ирландия

21:45 Уэльс – Австрия

группа G

19:00 Албания -Лихтенштейн

21:45 Испания – Италия Футбол 2

21:45 Израиль – Македония

группа I

19:00 Финляндия – Исландия Футбол 2

21:45 Хорватия – Косово

21:45 УКРАИНА – Турция

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