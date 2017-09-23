Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 2 сентября
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-02 16:15
Отбор на ЧМ-2018. Расписание матчей 2 сентября
В субботу, 2 сентября, будет сыграно не мало интересных матчей в отборе на ЧМ-2018.
Отбор на ЧМ-2018, передает Rus.Media.
Расписание матчей 02 сентября
Чемпионат мира – 2018 Европа
группа D
19:00 Сербия – Молдова
19:00 Грузия – Ирландия
21:45 Уэльс – Австрия
группа G
19:00 Албания -Лихтенштейн
21:45 Испания – Италия Футбол 2
21:45 Израиль – Македония
группа I
19:00 Финляндия – Исландия Футбол 2
21:45 Хорватия – Косово
21:45 УКРАИНА – Турция