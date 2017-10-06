Отбор ЧМ-2018: расписание матчей 6 октября
2017-10-06 11:15
Отбор ЧМ-2018: расписание матчей 6 октября
Сегодня, 6 октября состоится ряд ключевых матчей отбора на ЧМ-2018, среди которых и поединок сборной Украины против сборной Косово.
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Чемпионат мира – 2018 Европа, передает Rus.Media.
Группа D
19:00 Грузия – Уэльс
21:45 Австрия – Сербия
21:45 Ирландия – Молдова
Группа G
21:45 Испания – Албания
21:45 Италия – Македония
21:45 Лихтенштейн – Израиль
Группа I
21:45 Косово – Украина
21:45 Турция – Исландия
21:45 Хорватия – Финляндия
Чемпионат мира – 2018 Африка
Группа С
22:00 Мали – Кот-Д’Ивуар
Противостояния сборной Украины и сборной Косово можно посмотреть в прямом эфире на каналах “Футбол 1” и “Украина”, начало трансляции в 21:45 по киевскому времени.