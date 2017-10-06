Отбор ЧМ-2018: расписание матчей 6 октября

despravda | 06.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-06 11:15

Отбор ЧМ-2018: расписание матчей 6 октября
Сегодня, 6 октября состоится ряд ключевых матчей отбора на ЧМ-2018, среди которых и поединок сборной Украины против сборной Косово.

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Чемпионат мира – 2018 Европа, передает Rus.Media.

Группа D

19:00 Грузия – Уэльс

21:45 Австрия – Сербия

21:45 Ирландия – Молдова

Группа G

21:45 Испания – Албания

21:45 Италия – Македония

21:45 Лихтенштейн – Израиль

Группа I

21:45 Косово – Украина

21:45 Турция – Исландия

21:45 Хорватия – Финляндия

Чемпионат мира – 2018 Африка

Группа С

22:00 Мали – Кот-Д’Ивуар

Противостояния сборной Украины и сборной Косово можно посмотреть в прямом эфире на каналах “Футбол 1” и “Украина”, начало трансляции в 21:45 по киевскому времени.

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