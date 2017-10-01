От укрепления иммунной системы до защиты мозга и зрения
2017-10-01 18:42
От укрепления иммунной системы до защиты мозга и зрения
12 основных преимуществ употребления яиц.
Ешьте яйца регулярно и будет вам счастье!, передает Rus.Media.
Одно яйцо содержит, по крайней мере, 7 гр. белка и 85 калорий. Яйца богаты аминокислотами, антиоксидантами и железом. Более того, желтки богаты холином, питательным веществом, которое помогает сжигать жиры. Органические яйца не содержат каких-либо гормонов или антибиотиков.
Вот 12 основных преимуществ употребления яиц:
Укрепляют иммунную систему
Селен, питательное вещество в яйце поддерживает иммунную систему и регулирует гормоны щитовидной железы. Они также очень полезны для детей. 1-2 яйца на завтрак позволит снизить вероятность инфицирования и заболевания в вашем организма.
Увеличивают энергию
Поскольку в яйцах сдержится 15% от суточной нормы витамина В2 (рибофлавин) ваш организм превращает пищу в энергию очень легко. Таким образом, вы будете иметь достаточно энергии при физических нагрузках.
Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Яйца помогают превращения малых молекул ЛПНП в более крупные. Таким образом, они не позволяют молекулам ЛПНП блокировать артерии, вызывает атеросклероз. Таким образом, они эффективно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышают уровень «хорошего«холестерина
Новейшие исследования показывают, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина.
Уменьшают аппетит
Из-за богатого содержания высококачественного белка, они предают ощущение сытости в течение более длительного периода времени.
Делают вашу кожу и волосы более здоровыми
B2, B5 и витамины B12, основные витамины для улучшения функции печени, а также для здоровья волос и кожи.
Помогают в потере веса
За счет своей питательности яйца помогают в процессе потери веса и уменьшения объема талии.
Могут спасти вашу жизнь
Организм производит 11 важнейших аминокислот. Остальные 9, которые имеют важное значение для организма содержащихся в яйцах. Они имеют решающее значение для иммунной реакции мышечной массы, здорового вида кожи и волос.
Защищают ваш мозг
Холин и витамин В12 основное содержание каждой клеточной мембраны. Они также важны для синтеза ацетилхолина, важного нейромедиатора.
Защищают ваши глаза
Лютеин и зеаксантин, являются двумя важными антиоксидантами, которые защищают ваше зрение. Они также уменьшают риск катаракты и дегенерации желтого пятна. Они присутствуют в яичном желтке.
Уменьшают стресс и беспокойство
С правильным количеством этих 9 аминокислот, упомянутых выше, уровень стресса и тревоги, снижается.
Улучшает здоровье ваших костей и зубов
Из-за богатого содержания витамина D, который помогает в абсорбции кальция, они имеют решающее значение для здоровья зубов и костей.