От смеха плакала вся маршрутка! В маршрутке поняла, что забыла кошелек и оплатить поездку мне нечем, но я нашла выход
2017-10-08 21:42
От смеха плакала вся маршрутка! В маршрутке поняла, что забыла кошелек и оплатить поездку мне нечем, но я нашла выход
От смеха рыдали все.
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Еду в маршрутке домой и вдруг понимаю, что денег для оплаты проезда нет (кошелек забыла на работе), передает Rus.Media.
Что делать? Чем расплачиваться?
Стыд какой … Водитель смотрит в зеркало, говорит: « Передаем за проезд «. Полезла в сумочку: думаю, может хоть мелочь какая-то есть, но нашла только шоколадку, которой меня угостили в этот день.
Сразу возникла идея расплатиться шоколадкой! Передаю ее, она переходит из рук в руки, все смеются.
Доходит шоколадка к водителю, он удивленно посмотрел на такой странный платежный инструмент. А потом улыбнулся и сказал: « Передайте сдачу « … Мне передали две шоколадные конфеты! Водитель оказался с юмором, от смеха плакала вся маршрутка!