От пьянки к криминалу: в Городне женщина обвиняет экс-мужа в изнасиловании
24.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Городнянский отдел полиции 23 апреля поступило заявление от 22-летней девушки. Она сообщила, что ее бывший муж, житель Городни, пришел в гости, они в течение дня распивали спиртные напитки, а потом он изнасиловал ее. Осмотром места происшествия порядок вещей в доме не нарушен. Обзором судебно-медицинского эксперта на теле заявительницы телесных повреждений не обнаружено. С места происшествия изъяты органические образцы, одежда направлены на экспертизу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым