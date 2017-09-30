От отравления грибами умер 47-летний мужчина
47-летний житель с. Страдч Яворивского района скончался в реанимации Львовской областной клинической больницы от отравления бледной поганкой. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает varta1.com.ua со ссылкой на издание Zaxid.net.
Как рассказал в.а. заведующего реанимации ЛОКЛ Орест Юрчук, пациент не сам собирал грибы в местном лесу, его угостили уже готовыми. Собирали люди сыроежки и зонтики. Вероятно, ядовитую бледную поганку они перепутали с съедобным зонтиком. Вместе с мужем эти грибы потребляли племянник, еще одна женщина. Они также попали в больницу, но у них не было смертельного отравления.
Мужчине было плохо, но он не сразу обратился за помощь к врачам. Сутки лечился самостоятельно, думал, что все обойдется. По словам реаниматолога, врачи четыре дня боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Лабораторно подтверждено, что человек отравился бледной поганкой.
“Практически ежедневно в течение сентября к нам обращаются по 10 человек по поводу отравления грибами, – сказал Орест Юрчук. – Мой совет тем, кто очень любит лесные грибы – лучше их не есть вообще”.