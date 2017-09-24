От этой распространенной привычки во время холодов стоит отказаться, иначе рискуете заболеть
Ученые университета Аберистуїта (Великобритания) признали пожатие руки опасным для здоровья способом поздравления. Исследование показало, что при привычном приветствии —
рукопотисканні — от человека к человеку могут передаться 100 процентов болезнетворных бактерий, которые есть на ладони. Зато этот показатель уменьшается на 50 процентов, когда при встрече вы здороваетесь легким ударом пятерней (при этом принято говорить: “Дай пять!”). А вот если приветливо ударить кулак о кулак (это
распространено среди молодежи), то можно обойти “встречу” с 90 процентами чужих бактерий. Следовательно, именно последним вариантом ученые предлагают заменить пожатие руки.
– Сначала проанализируйте, сколько предметов касаются ваши руки в течение дня. А еще немало людей не моют руки после туалета. Вот и имеете целый список опасных инфекций и вирусов, которые могут после пожатия руки попасть в ваш организм, например, во время еды или при потиранні глаз, — комментирует Наталья Тимко,
главный врач-эпидемиолог области. — Речь, в частности, о сальмонеллезе, дезинтерію, стафилококк, кишкому палочку, ротавирусную инфекцию, норовирус. Впоследствии появятся такие симптомы, как диарея, рвота, повышенная температура тела, боль в животе, общая слабость. Добавлю, что в такой способ можно заразиться даже вирусным гепатитом А, в результате чего поражению подвергается печень. Ну а если после пожатия руки потрете глаза, через слизистую в организм может попасть аденовирусная инфекция или вирус гриппа. Впоследствии возникнет слезотечение, а затем и симптомы простуды.
Несмотря на это, человек оказывается перед выбором: не подавать никому руку или регулярно мыть руки с мылом (или обрабатывать антисептиком). Выбор — за вами!