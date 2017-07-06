От этого вкусного продукта врачи советуют отказаться — он вызывает диабет
Группа ученых из японского Центра предотвращения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы в городе Осаке после проведенных исследований сделала вывод, что блюда из картофеля, при частом их употреблении в пищу, могут вызвать заболевания диабетом второго типа. Подробные результаты исследования публикуются в издании «Diabetes Care».
В ходе исследований учеными был проведен анализ образа жизни той категории пациентов, у которых за последнее время было диагностировано это заболевание. В результате выяснилось, что заболевание чаще проявляется у людей, которые предпочитают картофеля в своем ежедневном рационе. Не имеет значения, в каком именно виде картофель употребляется — пюре, картофель-фри или другое.
К категории вредных продуктов картофель отнесли в связи с содержанием в нем большого количества крахмала. Отмечается, что вкусная бульба при этом содержит крайне мало минералов, витаминов и волокон. А вот достаточно большое количество углеводов является причиной повышения риска развития диабета. Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что крахмал в горячем картофеля организм усваивает намного быстрее. Как все знают, картофель-фри едят именно горячей.
Статистические данные продемонстрировали, что люди, которые в течение недели едят 7 порций картофеля, на 33% повышают риск развития сахарного диабета в сравнении с теми, кто в течение недели ест всего одну порцию картофеля. Врачи рекомендуют отказываться от ежедневного употребления этого продукта, заменяя его цельными злаками. Такой подход позволит на 12% снизить риск развития заболевания, пишет ladyhealth.com.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым