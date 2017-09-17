От холодильника до диванов: воры вынесли из квартиры черниговки все мебель
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 14 сентября поступило сообщение черниговки, которая сообщила, что ее обокрали.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Из квартиры женщины похитили холодильник, телевизор, микроволновую печь, кухонную плиту, стиральную машину, Wi-Fi-роутер и два дивана.
Сумма общего ущерба устанавливается.
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