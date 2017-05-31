От горячей смерти спасено 42-летнего мужчину
31 мая в 03:10 в Службу спасения «101» в Менском районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания по улице Армейской, 25 в райцентре. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову оперативно к месту происшествия прибыло отделение 10-й Государственной пожарно-спасательной части. В настоящее время кровля сооружения почти полностью была охвачена пламенем. Спасатели в 3:26 возгорание локализовали, а в 03:55 – окончательно ликвидировали. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили 42-летнего хозяина. Спасатели вывели мужчину на свежий воздух, в безопасное место, он не пострадал. Огнем уничтожена кровля здания по всей площади, повреждены домашние вещи. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. К ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица специальной техники.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым