От этих женских “штучек” все мужчины без ума
2017-09-22 20:38
От этих женских “штучек” все мужчины без ума
Какие женские поступки приводят в восторг мужчин? Мужчины редко делятся своими чувствами, но можете быть уверены, что именно эти «штучки» растопят сердце любого парня
1. Когда вы говорите и всем видом показывая, что цените его
Любят ушами не только женщины. Постоянно показывайте ему, как сильно вы цените его усилия во всех сферах жизни.
2. Когда вы понимаете, что он говорит, и с неподдельным интересом слушаете
Учитесь слушать и слышать — мужчины очень любят, когда вторая половинка искренне интересуется, как прошел их день.
3. Когда любимая кладет ему голову на грудь
Во время исследований большинство мужчин признались, что испытывают особые эмоции, когда девушка кладет голову на грудь.
4. Когда его шутки доводят вас до колик в боку
Каждый мужчина должен знать, что он способен рассмешить свою женщину. Притворятися, естественно, не стоит, но немного подыграть, разбавив его шутки своими, можно.
5. Когда он видит улыбку на вашем лице после поцелуя
Мужчины внутренне радуются, когда видят легкую улыбку после поцелуя с ним. Это означает, что у вас приток эндорфинов и полного счастья.
6. Когда вы играете его волосами
Делать такое мужчина позволит далеко не каждому, но любимая женщина, играя с его волосами, способна возбудить или вызвать приятную дрожь в теле.
7. Когда вы, заботясь, пишете ему СМС во время его отдыха с друзьями
Ни в коем случае не отправляйте ему по 35 сообщений за вечер. Этим вы только будете его раздражать. А вот одна смс-ка с вопросом, все ли в порядке, продемонстрирует мужчине заботу и неравнодушие.
8. Когда вы не боитесь говорить во всеуслышание о своих чувствах к нему
В этом деле также важно не переусердствовать. Просто возьмите его за руку или поцелуйте в ответ на любое проявление заботы с его стороны. Мужчина почувствует насколько вы горды быть рядом с ним и непременно поспешит порадовать вас снова.
9. Когда вы не боитесь делать первый шаг
Уже давно никто не считает зазорным, когда первый шаг в отношениях делает девушка. Не будьте сильно настойчивы, но дайте понять, что человек вам не безразличен.
10. Когда вы без перегибов хвастаетесь им в соцсетях
Мужчинам очень приятно, когда их старания будут оценены по достоинству, в том числе в соцсетях, но не переусердствуйте.