От цвета одежды зависит ваш успех
Понедельник
Этим днем “опекает” Месяц, поэтому если вы хотите, чтобы удача сопровождала вас во всех ваших начинаниях, то носите вещи светлых нейтральных оттенков – бледно-желтые, кремовые, серебристые, молочно-белые.
Вторник
Вторником «руководит» четвертая планета Солнечной системы – Марс. Как известно, ее поверхность имеет красноватый цвет, отсюда и правило, что в этот день лучше всего носить одежду этого оттенка, а также коричневые, малиновые и розовые вещи.
Среда
С давних времен Меркурий считается покровителем наук, поэтому всевозможные образовательные курсы и тренинги лучше всего организовывать именно в среду. А для того, чтобы лучше воспринимать получаемую информацию, носите в этот день одежду зеленого, желтого и серого цвета.
Четверг
Четвергом правит Юпитер, а это значит, что в этот день лучше всего носить одежду малинового, синего и фиолетового цвета, а также цвета индиго. Кроме того, стоит отметить, что именно четверг считается особенно благоприятным днем для начала новых дел.
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Пятница
Самая горячая планета Солнечной системы – Венера, и именно под ее властью находится пятый день недели. В пятницу лучше всего отдать предпочтение вещам серебристого, голубого, бирюзового, розового и красного цвета.
Суббота
Забудьте про яркие краски – в субботу лучше всего надевать вещи темных приглушенных оттенков вроде глубокого синего, темно-серого и, конечно, черного. Все потому, что Сатурн, правящий этим днем, – самая тяжелая и медленная планета, которая не любит буйства красок.
Воскресенье
Воскресенью покровительствует Солнце, а это значит, что в ближайшие сутки отдавайте предпочтение вещам и аксессуарам ярких оттенков – белого, золотого, оранжевого и желтого.
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