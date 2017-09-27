От Антарктиды откололся новый гигантский айсберг
2017-09-27 16:27
От Антарктиды откололся новый гигантский айсберг
Площадь айсберга составляет свыше 250 квадратных километров.
Спутниковые снимки показали, что от Антарктиды откололся очередной гигантский айсберг, площадь которого составляет более 250 квадратных километров, передает The Independent, передает Rus.Media .
Издание сообщает, что айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд, который отличается быстрым темпом таяния.
Снимки со спутника Sentinel-1 были обнародованы сотрудником Делфтского технического университета Стефен Лермитта на его Twitter-страничке.
“Breaking news from Pine Island Glacier, which lost 267km2 of icebergs today, after the internal crack resulted in a large calving event 1/n”
Известно также, что таяние ледника Пайн-Айленд составляет фактически четверть всех потерь льда Антарктидой. В целом, объем потерь оценивается в 45 миллиардов тонн в год.
Снимки были получены 23 и 24 сентября. На них отчетливо заметно появление воды между шельфовым ледником и айсбергом.