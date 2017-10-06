От Антарктиды откололся айсберг, который открыл уникальное жизни
2017-10-06 11:50
От Антарктиды откололся айсберг, который открыл уникальное жизни
От участка С антарктического ледника Ларсена откололся огромный айсберг, крупнейший их зафиксированных
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Биологи спешат изучить морские организмы и экосистемы, впервые открытые солнцу прошлого лета после того, как от Антарктиды откололся самый большой айсберг, передает Rus.Media.
В июле 2017 г. от участка С антарктического ледника Ларсена откололся огромный айсберг, крупнейший их зафиксированных: его площадь составила около 5800 км2, а масса — более триллиона тонн. Ушел в море Уэделла айсберг А68 настолько велик, что ученые уверены: его отделения от шельфовых ледников приведет к ускорению таяния и вообще климатических изменений на всем пространстве западной Антарктики.
Однако биологи нашли в том, что происходит внезапный плюс: образование трещин и сползание ледниковых полей в океан открывает доступ к древним живым организмам, которые были заперты под ними около 120 тыс. лет. Об этом Джо Мерчант (Jo Marchant) пишет в авторском материале, подготовленном для журнала Nature.
Морская вода и неглубокое дно под 5800 км2, которые прежде покрывал айсберг А68 становятся доступны для солнечного света и начинают взаимодействовать с другими частями океана. Пожалуй, это происходит впервые как минимум с длинного межледниковья 117-128 тыс. лет назад. И ученым крайне не терпится исследовать области, так долго оставались в изоляции, и те процессы, которые с ними теперь будут происходить.
В прошлом году международная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) приняла решение относить морские экосистемы, что открываются из-за таяния льдов, в «Особых областях научных интересов» (Special Area for Scientific Study). Такой статус дает им защиту от рыболовства, которое запрещается в этих областях как минимум на два года с возможностью продления до десяти.
Тем временем Британская антарктическая экспедиция (BAS) готовится к началу 2018 г. направить в область бывшего участка А68 возле ледника Ларсена исследовательское судно. На 2018 и 2019 гг. соответственно планируются экспедиции южнокорейских и немецких полярников: ученые спешат начать работу прежде, чем новые условия в корне изменят состояние уникальных экосистем.
Айсберг А68 в видимом и инфракрасном диапазонах, снимки сделаны 16 сентября 2017 г. спутником Landsat 8 / ©NASA
«Не так-то просто мобилизовать исследовательские усилия, это требует немалых денег, так и выделение судна организовать нелегко, особенно за такой короткий срок, – говорит морской биолог из BAS Сьюзан Грант (Susan Grant). – Но тот факт, что множество групп пытается как можно быстрее решить эти проблемы, показывает, что возможность открылась действительно редкая».
Пока никто точно не может сказать, которые ждут находки ученых в Антарктиде. Возможно, на них указывает прошлый опыт коллапсов участков ледника Ларсена А и В, что случились в 1995 и 2002 гг. Одним из главных итогов изучения открытых тогда на шельфе экосистем стала их сходство с экосистемами больших глубин океана. Однако эти выводы еще предстоит подтвердить, и в следующем году мы можем получить такие данные.