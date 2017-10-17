Освоение космоса может уничтожить человечество – астрономы
2017-10-16 22:18
Освоение космоса может уничтожить человечество – астрономы
Такую точку зрения привел Руперт Герцер.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Астрономы, по крайней мере некоторая часть из них, считают, дальнейшее освоение космоса может уничтожить человечество, передает Rus.Media. Такую точку зрения привел Руперт Герцер, читая лекцию в МГУ.
На сегодняшнем этапе освоения космоса, угрозы уничтожения всего человечества не существует, но в будущем, когда количество колонистов, поселяющиеся на других планетах и отправляются вглубь Вселенной, будет только расти, она станет вполне реальной.
В качестве аргументов, известный в мире астроном сообщил следующее. Многие факторы, существующие в космическом пространстве, оказывают на организм человека чрезвычайно негативное влияние.
Самым опасным является наличие там мощного радиационного космического излучения. Ученый сообщил слушателям, существующие в настоящее время технологии не могут обеспечить эффективную защиту космонавтов от данной радиации, которая в некоторых точках может быть сильнее, чем в эпицентре ядерного взрыва.
Не менее вредна и невесомость. Она во многих случаях является причиной повышения температуры, следствием чего может стать космическая лихорадка. Кроме того, она негативно действует на зрение и дыхание, поскольку человек на протяжении многих веков привык жить в совсем других условиях.
Абсолютно неизведанным на сегодня также является то, как человеческий организм справится со сверхдальними полетами и проживанием на других планетах.