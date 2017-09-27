Осветляем лицо: как убрать пигментные пятна в домашних условиях
2015-03-15 21:59
Осветляем лицо: как убрать пигментные пятна в домашних условиях
Пигментные пятна на коже могут возникнуть из-за гормонального сбоя, долгого пребывания на солнце или воспаление
Пигментные пятна на коже не украшают женщину. И в этом случае многие прибегают к пилингу. Однако гиперпигментация – это лишь верхушка айсберга.
Появление пигментных пятен могут вызвать гормональные процессы в организме, прерывание беременности, прием фармацевтических препаратов и другие причины, в которых надо разбираться.
При проведении пилинга удаляется только тот пигмент, который находится в эпидермисе. Чтобы получить более полный, длительный, пролонгированный эффект, пациенткам рекомендуется специальный домашний уход за кожей, предотвращает появление новой гиперпигментации.
Домашние рецепты очищения кожи
Если у вас нет ни времени, ни финансовых возможностей посещать косметический салон, попробуйте сделать домашний пилинг. Конечно, эта процедура не столь эффективна, как профессиональное глубокое омоложение кожи, однако, если проводить ее регулярно, с ее помощью вы сможете заметно освежить лицо, очистив его от в’ївшогося и застрявшего в порах грязи и удалив старые клетки, которые мешают обновлению эпидермиса. Вот несколько простых рецептов.
Содовый пилинг. Хорошо очищает жирную кожу и устраняет лишний блеск обычная питьевая сода. Намыльте лицо хозяйственным мылом или другим средством для умывания, которое вы используете. Возьмите щепотку соды и аккуратно втирайте ее в кожу лица. Через 2-3 минуты умойтесь прохладной водой.
Сладкая чистка. Намыливайте руки детским мылом, пока не образуется пена. Нанесите ее на лицо, избегая области глаз. Затем насыпьте в руку 1 чайную ложку сахара и очень легкими движениями помассируйте намилене лицо в течение двух минут, после чего тщательно смойте все прохладной водой. Однако если у вас очень сухая кожа, такую чистку лучше не делать.
Отбеливающий эффект.Домашний пилинг с легким отбеливающим эффектом делается просто. Свежий огурец (лимон) очистите от кожуры, измельчите мякоть, и отожмите сок. Смешайте 1 столовую ложку овсяной муки с 1 чайной ложкой мелкой морской соли. Разбавьте смесь огуречным (лимонным) соком так, чтобы получилась кремообразная масса, в которую добавьте 2 капли розового масла. Поскрабируйте этой смесью лицо 1-2 минуты, и не смывайте в течение 10 минут.
Всего одно яйцо. Для кожи, которая шелушится, подойдет такая маска. Одну чайную ложку измельченной в кофемолке яичной скорлупы смешайте с 1 яичным желтком и 1 чайной ложкой сметаны. Нанесите маску на влажную кожу легкими втирающими движениями, немного помассируйте лицо и оставьте на 15 минут, после чего умойтесь теплой водой.
Маска из кефира.Обильно смажьте лицо кефиром или простоквашей. Когда маска на лице практически полностью подсохнет, скатывайте ее влажными кончиками пальцев. После чего сполосните лицо прохладной водой.
Как и в косметическом салоне, после домашней чистки нужно нанести на кожу питательный крем.
Если пигментные пятна уже появились
В косметических салонах с уже существующей проблемой справляются с помощью химического и лазерного пилинга, а также воздействием на пораженные зоны импульсным светом.
Народная медицина обладает мощным растительным арсеналом против гиперпигментации кожи. Настои из различных отбеливающих средств помогут осветлить уже существующие пятна. Они основаны на химических веществах таких как ретиноиды, койєвая кислота, витамин С, гидрохинон. Правда помогают народные рецепты только при слабой гиперпигментации.
Петрушка
Из 100 г. петрушки приготовить настой. Зелень мелко нашинковать, залить литром кипятка и настоять в течение 3 часов. Лицо протирать ежедневно.
Сок из свежей зелени петрушки смешать с кефиром, молоком или сметаной.
Картофель
Сырую картошку потереть на мелкой терке, добавить несколько капель растительного масла, столовую ложку молока. Нанести смесь на пигментированную кожу на 20 минут.
Лук
С помощью лукового сока можно отбелить пигмент большой площади, так и веснушки. Для этого кожу смазывают свежевыжатым луковым соком с добавлением сметаны. Сметана нужна для устранения возможного раздражения от сильнодействующего сока.