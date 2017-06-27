Острыми кишечными инфекциями за неделю заболели около сотни черниговцев
С 16 по 22 июня в области заболели острыми кишечными инфекциями 70 человек, из них детей – 35 (на прошлой неделе 77 и 47, соответственно).
По Чернигову заболели 29 человек, из них 16 детей. Регистрировались единичные случаи, групповых заболеваний и вспышек не было.
Об этом ЧЕline сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
При проведении эпидрасследования установлены факторы, которые могли способствовать заболеванием ОКИ: в 13 случаях – молочные продукты, в 9 – мясные продукты, в 2 – кондитерские изделия, в 7 – яйца куриные домашние, в 33 – другие продукты (в т.ч. в 25 случаях – фрукты/овощи, в 8 случаях – рыбные продукты).
С целью своевременного реагирования продолжается еженедельный мониторинг случаев заболеваний и мероприятий, направленных на предотвращение осложнения ситуации с ОКИ.
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