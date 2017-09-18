Осторожно, по городу разгуливает педофил
18.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полиции 16 сентября поступило заявление от черниговки, в котором она просит принять меры к неизвестному, который развращал ее дочь.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Второклассница около 17.30 возвращалась домой из школы. Подходя к дому, увидела неизвестного мужчину, который зашел в подъезд вместе с ней.
Мужчина поднялся за девочкой в квартиру, когда та открыла дверь – зашел за ней в квартиру.
В дальнейшем неизвестный сфотографировал девочку в одежде, затем раздел, сфотографировал и начал касаться половых органов, после чего ушел.
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