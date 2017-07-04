Осторожно на обочинах: опасность на дорогах Черниговщины (Фотофакт)

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Вдоль трассы «Киев – Чернигов – Новые Яриловичи» украдено кольца и люки на шахтах «Укртелекома».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает черниговец Александр Антипец, а также публикует фото в подтверждение своих слов.

«Осторожнее на обочине… Не хочу даже представлять, что может произойти…», – написал он.

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