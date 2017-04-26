Остатков погибшей женщины в Чернигове еще не идентифицировали
26.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Труп человека, прохожий нашел на Кордивци неподалеку Технологического университета, изучают эксперты. Из неофициальных источников стало известно, что по строению скелета останки принадлежат женщине. Наиболее вероятно, она погибла в холодное время года. Не ранее шести месяцев назад. Следствие проверило базу данных пропавших без вести Чернигова. Пока никаких совпадений нет. Поэтому правоохранители будут искать среди разыскиваемых людей в Черниговской области и других регионах страны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым