Остановить выпадение волос помогут эти 2 ингредиента! Густые, красивые и здоровые волосы обеспечены!
2017-09-10 17:03
Остановить выпадение волос помогут эти 2 ингредиента! Густые, красивые и здоровые волосы обеспечены!
Вам кажется, что ваши волосы выпадают в огромном количестве, и такими темпами у вас будет некрасивая лысина на макушке?
Чтобы не допустить такого плачевного результата, необходимо немедленно принимать меры и остановить обильное выпадение волос. Есть замечательное средство, что состоит всего из двух ингредиентов, простых и доступных каждому, которое может помочь тебе справиться с этой проблемой.
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Для этого тебе понадобится:
Ингредиенты:
- 3 ст. л. соцветий ромашки
- 3 ст. л. измельченного лаврового листа
- 100 мл воды
ПРИМЕНЕНИЕ
- Залей листья лавра и соцветия ромашки кипятком. Потом оставь смесь настаиваться в течение 3 часов.
- Процеди средство и приступай к нанесению.
- Тщательно вотри его в корни волос, но ни в коем случае не смывай.
- Наноси средство 2-3 раза в неделю.
После таких процедур ваши волосы не только перестанут обильно выпадать, но и благодаря этому средству, волосы приобретут здоровый и естественный блеск, который к применению совсем отсутствует, или был тусклым. Ваши волосы станут намного гуще, красивее и вы даже сможете забыть о том, что у вас когда-то были проблемы с волосами.