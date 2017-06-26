Остановись, мгновение, или Секреты удачного кадра от черниговской фотомайстрині (Фото)
В наше время технического прогресса фотоаппарат или хотя бы камера в мобильном телефоне есть у каждого. Поэтому имеем возможность фотографировать кого и что угодно в любое время. Но в то же время мода на фотографии, заказанные у профессионального фотографа, никуда не отошла. Тем более, что настоящих мастеров не так уж и много, по крайней мере в Чернигове.
Профессионалов видно издалека – ради удачного кадра они готовы экспериментировать и рисковать, поэтому всегда находятся в гуще событий. Обычно носят с собой большие и тяжелые сумки с необходимым снаряжением. Поэтому многие считают, что фотограф – больше мужская профессия. Но нет! Представительницы прекрасного пола ничем не уступают коллегам-мужчинам.
Сегодняшняя беседа – с черниговским мастером Анастасией Біанки, которая уже много лет занимается фотографированием и с удовольствием обучает этому делу других.
Анастасия, откуда у вас любовь к фотографии?
С детства. Как-то на мой день рождения мама пригласила профессионального фотографа, чтобы он сфотографировал нашу семью. Конечно, тогда я не понимала, что происходит и зачем взрослые пытаются привлечь мое внимание, чуть ли не скачут вокруг, предлагают множество разнообразных игрушек, улыбаются, без конца хвалят меня.
И когда мама принесла домой уже готовые фотографии, я не могла оторвать от них взгляда, и очень долго их рассматривала. На одной из них я сижу у папы на плечах, на другой – держу в руках игрушечный пистолетик…
Тогда я подумала, что дядя-фотограф – это волшебник, который умеет останавливать красивые мгновения, хранить их и дарить людям. Вот тогда и появилась мечта самой стать волшебницей.
Как получилось, что увлечение переросло в дело жизни?
К счастью, мечты сбываются. Мне посчастливилось познакомиться с чрезвычайно талантливым фотографом Иваном Панченко, который и стал моим первым учителем. Кстати, он еще поэт и музыкант.
Именно в его фотостудии я сделала свой первый снимок и увидела на собственные глаза, как на белой бумаге под действием специальных растворов, которые к тому же странно пахли, появлялись изображения.
Когда уже начала работать, мои заработки уходили на то, чтобы купить хороший фотоаппарат.
Потом я попала в фотостудии черниговского драмтеатра и познакомилась с известным фотохудожником Александром Степановичем Тасицем, который научил меня композиции снимка. Я часто общалась с ним, а он раскладывал передо мной свои снимки, на которые можно было смотреть часами, и много-много рассказывал о секретах фотографии.
Мне хотелось совершенствоваться. Поэтому однажды услышала по радио о наборе в группы фотографов Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания. Не раздумывая отправилась собирать необходимые для поступления документы. Там судьба свела с Учителем с большой буквы – Николаем Бендиком. Это наставник и хороший друг целого поколения фотографов. Благодаря ему обогатилась новыми знаниями. Училась старательно, как говорят, для себя, и получила диплом с отличием. Николай Михайлович предложил мне работу мастера на кафедре фотографии и я согласилась.
Что любите снимать и что приходится?
Более всего мне нравится делать портреты. Также люблю репортажную съемку, фотографировать известных политиков, городские мероприятия. Радует, что в нашем городе легенд их происходит немало. Фотографирую королев и принцесс красоты Чернигова, Украины и даже мира.
12 лет была ведущим фотографом в модельном агентстве «Defile Models’ City». Я также профессиональный фотограф конкурсов красоты.
Особое место – театральная и концертная съемки. Главный режиссер драмтеатра имени Шевченко приглашает меня на все свои премьеры. И я за это ему искренне благодарна.
Бывают нефотогеничные люди? На что стоит обращать внимание, когда делаешь портретное фото?
Нефотогеничных людей не бывает. Надо только достаточно времени уделить подготовке человека к съемке. Говорят, что именно от модели зависят 80% успеха фотографа.
Прежде всего модель должна быть после отдыха. Опытные профессиональные фотомодели перед конкурсами красоты около двух недель не пользуются декоративной косметикой.
Многое зависит от визажиста и парикмахера, от их умения скрыть недостатки человека и подчеркнуть достоинства.
Задача фотографа – помочь человеку войти в нужное состояние, откорректировать позу, выбрать наиболее выигрышный ракурс, правильно выставить свет и нажать спусковую кнопку в нужный момент.
По вашему мнению, фотограф – это больше женская или мужская профессия? Особенно когда приходится носить тяжелую сумку?
Да, согласна, часто сумка у фотографов тяжелая. И по сравнению с другими трудностями профессии это несущественно. Важна не столько физическая подготовка, как самоконтроль и самодисциплина.
Фотограф должен быть готовым к работе в непредвиденных обстоятельствах, а также к отсутствию личного времени.
Бывает, что рабочий день фотографа длится 18 часов в сутки. Кроме этого, он должен быть готов к съемке даже в свой день рождения. В любое время ехать до другого города или страны. У фотографа не должно быть страха, ведь иногда приходится работать в условиях, опасных для жизни.
Поэтому фотограф – профессия мужчин или очень сильных женщин, и я имею в виду не физические качества.
Какими достижениями гордитесь?
Прежде всего заслугами моих учеников. Некоторые из них стали фотохудожниками, дизайнерами, работающими в области рекламной фотографии. А Марианна Харди стала фотокорреспондентом и награждена премией Леонида Глибова по фотопубліцистику в «горячих» точках. Кстати, это не единственная ее награда. Ее отметили двое президентов Украины. В 2012 году она получила благодарность от Леонида Кучмы за многогранный талант и яркий художественный талант, а в этом году Петр Порошенко наградил ее орденом «За мужество» ІІІ степени.
Кроме того, она много раз занимала первые места и получала дипломы за участие в фотоконкурсах. Постоянно устраивает фотовыставки в Чернигове, а также за рубежом – в Польше, Болгарии и Литве.
Есть ли какие-то универсальные советы людям, которые сами берут в руки фотоаппарат, делают снимки и не все им удается?
Есть. Надо найти хорошего учителя. Человек, купивший скрипку, – это еще не скрипач, а просто человек, у которого есть музыкальный инструмент. Почему в фотоделе должно быть иначе?
Работа над собой, постоянное самосовершенствование, многократное повторение, стремление получить новые знания умения и навыки – все это путь к мастерству. И не только в фотоделе.
Ирина Осташко
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