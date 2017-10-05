Осовременивание пенсий в Украине не коснется жителей Донецка и Луганска
2017-10-04 13:27
Осовременивание пенсий в Украине не коснется жителей Донецка и Луганска
Жителей Донецкой и Луганской областей, которые проживают на неподконтрольной территории, осовременивание пенсий не коснется.
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Осовременивание пенсий никак не коснется лиц пожилого возраста, проживающих на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в проекте Пенсионной реформы, которую вчера окончательно приняла Верховная Рада, передает Rus.Media.
Отметим, что Киев не платит пенсии жителям Донбасса, которые не зарегистрировались по адресам на подконтрольной территории. ООН уже назвала эту практику дискриминационной.
Что делать с пенсиями жителей “ЛДНР”, власть намерена решать отдельно. По словам главы профильного комитета Людмилы Денисовой, есть отдельное поручение Кабмину до 1 ноября предоставить законопроект относительно осовременивания пенсий для них.
По данным правозащитников, свыше миллиона пенсионеров, проживающих на территории ОРДЛО, сталкиваются с трудностями в получении украинской пенсии или не получают ее вовсе. Кроме того, нередки случаи, когда лишают пенсионных выплат и внутренне перемещенных лиц, которые не проживают по тем адресам, где регистрировались как переселенцы.