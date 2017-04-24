Осовремененная классика: по «Кобзарю» Шевченко сняли анимационный сериал
24.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Создатели комикса «Даогопак» анимируют «Кобзарь» Тараса Шевченко в мультсериале, состоящий из 12 серий. В основе первой серии – мистическое стихотворение «За байраком байрак», снятый в жанре фильмов ужасов хоррор. Это сообщил продюсер сериала Максим Прасолов. Авторы мультфильма отмечают, что стремятся осовременить произведения поэта и подать их по-новому. Над мультсериалом они работали целый год, а для изображения сделали более 400 рисунков в сложном стиле украинского барокко. Премьера ленты состоится на одном из украинских каналов уже этой весной.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым