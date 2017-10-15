Особый мир сельских женщин (Инфографика)

magictr | 15.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сельские женщины имеют разные возможности, но их объединяет стремление к лучшей жизни. Важно, что улучшая жизнь своей семьи, они делают существенный вклад в развитие пищевой индустрии и промышленности страны, их труд достоин самой высокой оценки.

На Черниговщине женщин больше, чем мужчин. По данным статистики, на 1000 северских женщин приходится чуть более 800 мужчин.

Специально к Международному Дню сельских женщин специалистами Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP) был проведен опрос среди 95 женщин – представительниц микро-бизнеса из сельской местности, с объемом производства от нескольких соток до нескольких гектар, в возрасте от 20 до 60+лет.

Вашему вниманию результаты данного опроса.

Похожие записи

Об авторе

magictr