Особый мир сельских женщин (Инфографика)
15.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сельские женщины имеют разные возможности, но их объединяет стремление к лучшей жизни. Важно, что улучшая жизнь своей семьи, они делают существенный вклад в развитие пищевой индустрии и промышленности страны, их труд достоин самой высокой оценки.
На Черниговщине женщин больше, чем мужчин. По данным статистики, на 1000 северских женщин приходится чуть более 800 мужчин.
Специально к Международному Дню сельских женщин специалистами Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP) был проведен опрос среди 95 женщин – представительниц микро-бизнеса из сельской местности, с объемом производства от нескольких соток до нескольких гектар, в возрасте от 20 до 60+лет.
Вашему вниманию результаты данного опроса.