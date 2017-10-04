Особый статус Донбасса: опубликован текст законопроекта
2017-10-04 16:39
Особый статус Донбасса: опубликован текст законопроекта
Глава государства внес на рассмотрение парламента соответствующий проект закона.
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает продлить срок особого статуса Донбасса на один год для урегулирования ситуации на оккупированных территориях, передает Rus.Media. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.
Согласно законопроекту, президент предлагает временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу проекта закона “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”. Эта инициатива будет распространена на районы, города, поселки, села, которые определит своим решением Верховная Рада.
Отметим, что изначально предлагалось ввести особый порядок местного самоуправления через три года.