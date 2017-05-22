Особенности ВНО-2017 на Черниговщине: что нужно знать выпускнику
Будущих абитуриентов и выпускников школ просят быть внимательными не только во время выполнения заданий ВНО, а и готовясь к нему. Ведь без полного пакета документов (сертификат ВНО, документ, удостоверяющий личность (серия и номер которого указаны в сертификате) и приглашение-пропуск) в пункт тестирования не попасть. Итак, можно упустить возможность вступления в высшее учебное заведение. На этом на днях во время брифинга в облгосадминистрации отметила директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева. Для тех, кто по какой причине опоздал (не явился в подходящее время и в нужном месте), тоже есть рекомендации относительно дальнейших действий. – Помните, что непосредственно во время тестирования правила запрещают выпускникам не просто пользоваться, но и вообще иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, а также отдельные элементы, которые могут быть составляющими технических средств или устройств. В частности, к запретному перечень входят и наушники и флешки, – отметила Светлана Сакаева. Основная особенность ВНО 2017 – сочетание государственной итоговой аттестации для выпускников общеобразовательных учебных заведений со вступительной кампанией. То есть – от традиционных экзаменов в школах отказались. Поэтому стоит учесть, что собственная халатность стоить не только потерянного года вступительной кампании, но и испортит аттестат – по аннуляции результатов ВНО в главный школьный документ поставят один балл. Начнется ВНО 23 мая тестированием по украинскому языку и литературе, а завершится 16 июня испытанием по химии. Дополнительная сессия состоится с 3 по 12 июля. На Черниговщине для проведения ВНО создано 6 образовательных округов Чернигов, Прилуки, Мена, Нежин, Корюковка и Бахмач. Всего в этих округах будут работать 30 пунктов проведения тестирования. Абитуриенты из Новгород-Северского района для более удобного проезда смогут сдавать ВНО в г.. Шостка (Сумская область). Для участия в тестировании зарегистрировалось 6777 участников, в прошлом году – 7494. Уменьшение количества желающих связано с тем, что в этом году для поступления в вузы будут действовать также сертификаты 2016 года. Для участников тестирования с особыми потребностями создадут специальные условия. Кроме того, для них продлен время на выполнение заданий – до 30 минут. К слову, совершенствовать систему доступа к прохождению ВНО для людей с инвалидностью планируют и в дальнейшем. Так, с 2019 года задание печатать шрифтом Брайля. Также Светлана Сакаева рассказала, что в течение марта-мая Киевским региональным центром совместно с органами управления образованием и учебными заведениями проводилась апробация нового формата задач для сертификационных работ по иностранным языкам. На Черниговщине в этом проекте приняли участие 6 учебных заведений. Кроме того, одно из учебных заведений Чернигова привлечен к пилотного этапа международного исследования качества образования PISA – 2018 в Украине.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым