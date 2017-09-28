Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с могилой Мэрилин Монро
2017-09-28 18:47
Основателя Playboy Хью Хефнера похоронят рядом с могилой Мэрилин Монро
Участок на кладбище в Лос-Анджелесе, где покоятся многие знаменитости, он приобрел еще в 1992 году.
Рядом с местом захоронения известной американской певицы Меерилін Монро похоронят скончавшегося накануне основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, передает Rus.Media. Участок на кладбище в Лос-Анджелесе, где покоятся многие знаменитости, он приобрел еще в 1992 году.
Хефнер не случайно выбрал именно это место. При жизни его из Монро связывали отличные отношения, а на обложке первого выпуска его журнала Playboy была изображена именно американская певица. За участок рядом с местом захоронения звезды он отдал $75 тысяч.
Хью Хефнер скончался накануне в возрасте 91 года. Что стало причиной его смерти пока не установлена, однако родственники утверждают, что он умер естественной смертью.
31-летняя вдова основателя Playboy модель Кристал Хефнер не получит ничего из наследства своего покойного мужа. Таковы были условия их брачного договора. Между тем, американские масс-медиа сообщают, что молодая жена не слишком прониклась любовью к Хефнеру. В последние часы его жизни она активно постилась в своем Facebook веселые шутки и фотографии модной одежды.