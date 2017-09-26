Основатель Microsoft Билл Гейтс перешел на Android-гаджет – СМИ

despravda | 26.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-26 17:22

Основатель Microsoft Билл Гейтс перешел на Android-гаджет – СМИ
Предполагается, что до этого основатель Microsoft использовал Windows Phone.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался в интервью, что перешел на Android-смартфон, передает CNet, передает Rus.Media.

Предполагается, что до этого предприниматель пользовался Windows Phone. Известно, что именно смартфоны с этой операционной системой использовали дети бизнесмена, которым запрещалось пользоваться Apple.

Гейтс также рассказал, что использует компьютер на Windows, а на Android-смартфон перешел совсем недавно. И тем не менее, на гаджете предпринимателя установлено много софта от Microsoft.

На недоуменный вопрос журналиста о наличии iPhone Билл Гейтс уверенно отметил: “Нет, iPhone нет”.

Такая кардинальная позиция экс-гендиректора Microsoft идет вразрез с более демократичным отношением к продукции Apple нынешнего CEO Сатьи Наделли Последний несколько лет назад продемонстрировал почтовый сервис Outlook на своем iPhone.

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