Оснований для повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году нет – Розенко

despravda | 03.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-01-30 17:32

Оснований для повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году нет – Розенко
Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

Я уверен, сейчас не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года, – сказал он.

Розенко пообещал, что правительство открыто предупреждает украинцев о поднятии тарифов, когда наступит потребность.

Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше уже некуда, – добавил он.

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