Оснований для повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году нет – Розенко
2017-01-30 17:32
Оснований для повышения цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в 2017 году нет – Розенко
Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована
Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.
Я уверен, сейчас не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года, – сказал он.
Розенко пообещал, что правительство открыто предупреждает украинцев о поднятии тарифов, когда наступит потребность.
Но по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше уже некуда, – добавил он.