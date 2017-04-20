Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка России
На днях Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка лишен последнего доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку «СБЕРБАНК». Напомним, что 15 января 2016 Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки «Сбербанк», единственным законным владельцем которой на территории Украины является именно Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007 г.). «Мы отстояли законные интересы Сбербанка, а с ними и интересы миллионов украинский, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка «СБЕРБАНК» принадлежит исключительно Государственном сберегательном банке Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов », – прокомментировал решение председатель правления Сбербанка Андрей Пышный.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым