Осенний уют саду Коцюбинского (Фото)

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Постучалась осень к нашему краю и загорелись леса палитрой красок.

Тихо накрапывает дождик. В саду в тихом грусти цветы будто прощаются с нами до весны. Калина загорелась красным цветом. Уже не слышно пения птиц, только свадебная парочка весело «щебечет», радуясь всем сердцем счастью.

В этом саду, в котором так любил отдыхать Михаил Коцюбинский, всегда уютно, благодаря заботливым рукам работникам музея. И если вам бывает плохо, то пожалуйте в садик — здесь вы найдете радость и утешение и получите воодушевление к жизни.

То же приятного вам отдыха и хорошего настроения!

Текст и фото Виктора Кошмала

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