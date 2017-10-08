Осенний уют саду Коцюбинского (Фото)
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Постучалась осень к нашему краю и загорелись леса палитрой красок.
Тихо накрапывает дождик. В саду в тихом грусти цветы будто прощаются с нами до весны. Калина загорелась красным цветом. Уже не слышно пения птиц, только свадебная парочка весело «щебечет», радуясь всем сердцем счастью.
В этом саду, в котором так любил отдыхать Михаил Коцюбинский, всегда уютно, благодаря заботливым рукам работникам музея. И если вам бывает плохо, то пожалуйте в садик — здесь вы найдете радость и утешение и получите воодушевление к жизни.
То же приятного вам отдыха и хорошего настроения!
Текст и фото Виктора Кошмала
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