Осеннее равноденствие в 2017 году: дата и точное время
2017-09-19 18:22
Осеннее равноденствие в 2017 году: дата и точное время
Всего два раза в год приходит особенное время, когда день и ночь равны. Когда меняется не только природа, но и человеческое мировоззрение.
Все пропитано невероятной энергетикой, особый период, когда светлое и темное время суток длятся, одинаковое количество времени – по 12 часов. Зная точно, какого числа день осеннего равноденствия в 2017 году, нужно остановить ежедневную суету, привести мысли в порядок. Осеннее равноденствие идеальное время для позитивных изменений в жизни, передает Rus.Media.
День осеннего равноденствия 2017: дата и точное время
По астрологическому календарю это время, когда в северное полушарие приходит осень, а на южную – весна. Восход солнца происходит точно на востоке, а запад на западе. Хотя из-за преломления солнечных лучей, светлое время длится немного дольше. Но после 22 сентября, день стремительно уменьшается, уступая место ночи. Осенью равноденствия наступит, когда небесное светило пересечет экватор и переместится в южное полушарие. Именно в этот момент происходит огромный выброс космической энергии. Самый благоприятный период для новых начинаний.
Дата осеннего равноденствия, каждый год разная, может быть как 22, так и 23 сентября. Астрономический год длиннее календарного примерно на 6 часов. Поэтому смещение происходит каждый год, и если бы не дополнительный день в високосный год, который выравнивает ситуацию, то смещение пошло бы дальше по календарю.
В 2017 году осеннее равноденствие по Гринвичу наступит 22 сентября в 20:02 по киевскому времени в 23:02. Время события в странах с разным часовым поясом отличается. Сдвиг происходит ровно на столько часов, насколько часовой пояс страны отклонен от времени по Гринвичу.
С наступлением осеннего равноденствия, световой день сокращается, а ночи, наоборот, становятся длиннее. Солнце радует нас последними теплыми лучами, начинается второе бабье лето. В народе эту пору называют «золотая осень» и длится вплоть до 14 октября. В это время начинается осенний листопад, а перелетные птицы улетают на юг.
С астрологической точки зрения, период осеннего равноденствия обозначается знаком весов. Сохранилось, это обозначение еще с давних времен. Хотя уже давно солнце сместилось, и сейчас во время осеннего равноденствия переходит в знак девы. Астрологи считают это наиболее плодотворным периодом для проведения переговоров и примирения с близкими людьми. Главное – открытость во всем, в общении и помыслах. Нужно выразить слова благодарности за все доброе, что есть в жизни, и попросить у вселенной о том, что на данный момент наиболее важно. В этот период наиболее вероятен положительный результат во всех начинаниях.
Обряды в день весеннего равноденствия
В древние времена наши предки жили именно по естественным календарю. И с наступлением осеннего равноденствия у них начинался новый год. Отмечали праздник всегда с размахом, воспевали богов, благодарили за щедрый урожай, пели песни, водили хороводы. Также поминали предков, веря, что именно в этот день связь между живым и мертвым миром особенно сильна.
Именно четыре раза в год, во время осеннего и весеннего равноденствия и летнего и зимнего солнцестояния, происходит не только смена времен года, но и небывалая энергетика наполняет все живое. Люди чувствовали это, и старались жить в гармонии с собой и природой. Получая максимальную пользу для себя в эти дни.
С тех времен к нам пришло много праздников, которые несколько видоизменились на данный момент. Но суть не изменилась. По всему миру в это время отмечают праздники урожаев, провожают лето и готовятся к зиме. В Китае день осеннего равноденствия приравнивается к государственному выходному дню.
Используя знания предков, стоит максимально плодотворно провести этот день. Можно выполнить несколько обрядов, что бы привлечь удачу и счастье в свой дом. Осеннее равноденствие идеальное время для медитаций. Уединиться остановить ход мыслей, пропустить через себя энергию космоса и получить ответы на важные жизненные вопросы.
Как гласит древнее поверье, рано утром, после пробуждения, первое, что нужно сделать – принять душ или ванну. Это поможет смыть весь негатив, очистить душу и тело. Чтобы ничто не приветствовало приема новых положительных эмоций и энергии.
Вода в период осеннего равноденствия обладает особой силой. Если умыться вечером, то это поможет сохранить привлекательность и красоту для девушки, и для здоровья детей.
Осеннее равноденствие в первую очередь, праздник урожая. Чтобы в доме был достаток. Нужно испечь пирог с яблоками или капустой. Он должен быть круглой формы. Если тесто быстро поднялось, а сам пирог не подгорел, то в ближайшее будущее финансовое положение улучшится.
Защитить себя и близких от сглаза и всего недоброго, можно с помощью рябины. Издавна считалось, что рябина некий проводник между солнцем и землей, содержит огромную энергию. Имеет целебную силу, и не пустит злые силы на порог дома. Чтобы плоды имели максимальную эффективность, срывать их нужно именно в день осеннего равноденствия. Свежесобранные ягоды следует разложить на подоконнике. Или сделать несколько букетов из рябины, калины и колосков пшеницы, перевязать их красной лентой и расставить по дому. Защитная сила оберегов, будет действовать в течение года.
Если хочется закончить неблагоприятный период в жизни, то нужно сделать генеральную уборку в доме, потом вынести на улицу все старые вещи и сжечь их. По дороге домой, лучше всего смотреть под ноги. Большая вероятность, что попадется «камень удачи». Специально искать его не надо, когда взгляд упадет на него, внутреннее чутье подскажет, что это именно то, что нужно. Если повезет найти камень, то он станет своеобразным оберегом и символом перемен к лучшему.
Именно 22 сентября, любовная энергия особенно сильна. Благоприятное время для заключения брака, налаживания отношений со второй половинкой или, чтобы найти свою любовь. Одинокие девушки кладут на кровать вторую подушку, а в ванной оставляют вторую зубную щетку рядом со своей. Приговаривая «моя вторая половинка, приди». Также с мыслями о скором замужестве на блюдце сжигают ветки ореха, а пепел развеивают вечером на улице.
Главное открыть душу и сердце для новых знакомств. Встретить осеннее равноденствие с надеждой на лучшее. И новая осенняя пора обязательно принесет множество положительных изменений в жизни.