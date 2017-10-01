Осеннее настроение: подборка северских пейзажей (Фоторепортаж)
01.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Если осенняя хандра шаг за шагом пробирается все ближе, единственное спасение – бегство. Но не готовьтесь убегать далеко, ведь на Черниговщине хватает уголков, где можно было бы полюбоваться красивыми пейзажами.
Вот такую красоту между селами Козары и Иржавец Носовского района зафиксировал наш фотограф.
Также, мы делились впечатляющим закатом в селе перед первыми заморозками.
Фоторепортаж Яны Титенок