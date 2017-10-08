ороскоп на сегодня 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-07 22:42
ороскоп на сегодня 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
ороскоп на сегодня 8 октября 2017 года
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Овен (21.03 – 20.04)
Овнам не стоит допускать перегрузок, но в начатых делах не помешает проявить настойчивость и последовательность. Желательно доводить до конца работы, лечебные процедуры: настойчивые усилия будут вознаграждены. Полный покой сегодня маловероятен, может требовать внимания хозяйство или здоровья. Возможно, вам придется кому-то помочь. День подходит для покупок, позволяет продемонстрировать ювелирный техническое мастерство, получить пользу из кулинарного, делового, финансового или художественного таланта.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцам день позволяет блеснуть одновременно мастерством, вкусом и шармом. Инициативы принесут не только ожидаемую удачу, но и побочный положительный эффект. Успешность может соседствовать с пассивностью, стремлением к привычных удобств, нежеланием что-либо рисковать. Интуиция и инстинкт самосохранения подскажут, как обойти запреты, избежать проблем. Подходящий день для любви, прикладного творчества. Приветствуются увлечения, одновременно дают нагрузку тела и пищу эмоциям, например, танцы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
День призывает Близнецов к практичности, рассудительности, оседлого образа жизни. Может снизиться потребность в движении, обновлении, информационном обмене, возрастет интерес к финансовым вопросам, запасами, питание. Это удачный день, если вы хотите посвятить время семье, решение бытовых проблем. Занятия этих суток имеют свойство затягивать, любая работа требует тщательной обработки. Можно провести много времени в закрытом помещении целевого назначения, например, на кухне, в гараже, в мастерской.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам этот день обещает приятные впечатления и продолжение положительных тенденций, позволяет быть одновременно романтиками и практиками, влюбленными и бизнесменами. Стечение обстоятельств обеспечит простое решение нескольких задач сразу. Звезды советуют быть увереннее в себе, чаще доверять судьбе и чутью: даже небольшие сдвиги могут впоследствии получить развитие, принести моральную или финансовую отдачу. Если вчера вы не решились воспользоваться удачным шансом, это вполне можно сделать сегодня.
Лев (24.07 – 23.08)
Сегодня Львов имеет решающее значение наглядный результат, практическое воплощение идеи. Вплоть до ночи будет важна материальная составляющая. Самым убедительным свидетельством успеха может стать покупка, вложение, заработок, подарок. Могут пригодиться резервы, сэкономленные средства. Даже романтические отношения и творческие устремления не помешают подсчитывать прибыли и убытки. События дня могут навести на новые мысли относительно содержания и страхования жилья, распоряжение недвижимостью.
Дева (24.08 – 23.09)
Сегодняшние успехи станут для Дев логическим продолжением вчерашних начинаний. Можно рассчитывать на положительный эффект от любой инициативы, особенно, если вы подключите свой шарм. Это удачный день для реализации материальных планов, но может оказаться важным и моральное удовлетворение от достигнутого результата. Обещают успех как романтические, так и деловые, торговые, технические, финансовые меры. Благоприятно взаимодействие с иностранцами или с людьми, которые часто путешествуют.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам звезды советуют вплоть до ночи придерживаться здоровой умеренности, не позволять себе излишней роскоши и легкомысленных приключений. Желательно подождать с любыми большими затратами и вложениями: поспешив, можно прогадать. В то же время, не стоит жалеть средств на обеспечение необходимого, например, на пищу, лекарства, ремонт техники, бытовые нужды. По большинству материальных вопросов сегодня легко добиться согласия, особенно с теми, с кем вы в данный момент оказались «друзьями по несчастью».
Скорпион (24.10 – 22.11)
Сегодня Скорпионам не придется прилагать титанических усилий для получения тех или иных благ. Чтобы день прошел хорошо, достаточно ценить и поддерживать отношения, сложившиеся в деловой и личной сфере. Звезды подсказывают, что в данные сутки в цене равноправие и равновесие, и советуют не нарушать баланса. Если вас переполняют чувства или полезные идеи, стоит поделиться ими, но если вы стремитесь стать лидером, лучше не форсировать события, разумнее отложить инициативу в свою пользу на пару недель.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам день позволяет погрузиться в решение практических вопросов. Можно повысить ловкость в обращении с инструментами, научиться эффективно работать с нужными материалами, добиться побед в сфере кулинарии, прикладной медицины, дрессировки животных. Если ручной труд и ведение хозяйства не ваша стихия, будет несложно найти мастеров для выполнения работ. Если в центре внимания диета, звезды не советуют увлекаться ее строгими формами, лучше сделать акцент на разнообразное и полноценное питание.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам день обеспечит позитивное настроение и успех в большинстве дел, но не даст по-настоящему развернуться. Если вы мечтаете о более широкое поле деятельности и значительных достижениях, придется немного подождать, что будет не так уж сложно. Эти сутки помогают извлечь максимум пользы из этого момента: способствуют углублению симпатий, взаимности чувств, гармонии темпераментов, баланса деловых интересов, позволяют увидеть наглядные плоды усилий, получить удовольствие от красоты и комфорта.
Водолей (21.01 – 19.02)
Сегодня Водолеи могут оказаться домоседами или испытать зависимость от жилищной ситуации. Может быть трудно устоять против домашней выпечки и других лакомств. День поддерживает практический настрой, заставляет интересоваться деталями быта. Может потребоваться тщательная уборка, наведение лоска, создание уюта. Подходящий момент для семейных мероприятий, помощи родителям. Начаты работы могут стать «первыми ласточками» важных изменений, создать почву для будущих территориальных и ресурсных конфликтов.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам день обещает удачное продолжение вчерашних событий. Это хороший день для развития партнерства, основанного на деловом интересе и личной симпатии. Приятные сутки для влюбленных и супругов. Не стоит отвергать чужую помощь. Имеет смысл поддержать полезные отношения, в том числе с иностранцами, иногородними, с людьми другой культуры или веры. Звезды намекают, что подобные взаимовыгодные контакты имеют шанс на дальнейшее развитие, совместный проект в ближайшем будущем может обрести новый масштаб.