Организаторы митинга под Радой подвели итоги
2017-10-17 20:51
Организаторы митинга под Радой подвели итоги
В Киеве митингующие не намерены убирать палатки с проезжей части до выполнения их требований и готовы защищать их силой.
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Участники утреннего митинга под Радой собираются стоять палаточным городом на проезжей части ул, Грушевского до полного выполнения своих требований, которые, по их информации, парламент будет рассматривать в четверг.передает Rus.Media.
Как сообщил корреспонденту агентства “Интерфакс-Украина” один из так называемых кураторов палаточного городка, участник бывшего добровольческого батальона “Донбасс”, палатки с проезжей части убраны во вторник не будут.
“Мы их не уберем, пока не будут выполнены наши требования. Мы будем в них ночевать, пока Совет не рассмотрит нужные законопроекты. Это будет в четверг. Если же палатки попытаются снести, то мы их будем защищать всеми силами”, – сказал боец, который отказался назвать свое имя.
По состоянию на вечер вторника на проезжей части вул. Грушевского находится десяток палаток, возле них дежурят активисты. В Мариинском парке рядом митингующие разбили около десятка палаток. Протестующие уже привезли полевую кухню, люди приносят им бутерброды.
Всего на площади Конституции, улице Грушевского и в Мариинском парке находится около 500 человек. Количество правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок, а также значительно уменьшилась по сравнению со светлым временем суток. Обстановка у здания парламента спокойная.
Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: “Движение новых сил”, “Батькивщина”, “Самопомощь”, ” Гражданская позиция Анатолия Гриценко, “Демальянс”, “Свобода” и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.
Народный депутат фракции “Блок Петра Порошенко” Мустафа Найем заявил, что следующий сбор участников акции протеста под Верховной Радой запланирован на четверг, а в разбившемся под зданием парламента палаточном городке все это время будет находиться только организационный комитет акции. По его словам, на установку палаток организаторы акции получили разрешение, они были указаны в заявках.