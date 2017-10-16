Орел и Решка. Рай и ад-2. Янгон (видео)

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 21:06

Орел и Решка. Рай и ад-2. Янгон (видео)
Это – центр буддистской веры, город тысячи пагод.

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В воскресенье, 15 октября, в эфир вышел новый выпуск тревел-шоу , передает Rus.Media.

Известная телепутешественница Регина Тодоренко и новенькая в этом деле Натали Неведрова провели уик-энд в Янгоне. Это – центр буддистской веры, город тысячи пагод.

Натали впервые оказалась в этой части планеты, поэтому ее ждало множество азиатских испытаний. Как новая ведущая справлялась с тотальным грязью и антисанитарией? И смогла ли она сделать то, что делали прежде все ведущие «Орла и решки»?

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