Орел и Решка. Перезагрузки. Эдинбург (видео)
2017-10-15 20:58
Орел и Решка. Перезагрузки. Эдинбург (видео)
Настя Івлєєва и Антон Птушкин отправились в Эдинбург – самый красивый город самой красивой страны на севере Великобритании!
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В воскресенье, 15 октября, зрители увидели новый выпуск проекта , передает Rus.Media.
Настя Івлєєва и Антон Птушкин отправились в Эдинбург – самый красивый город самой красивой страны на севере Великобритании! Команда проекта Орел и Решка. Перезагрузки вернулась в Шотландию с особой миссией: доказать зрителям, что Эдинбург – это не только виски, юбки в клетку и волынки! «Орел и решка» посетила город в период фестивалей.
Антон и Настя побывали на двух самых грандиозных из них – самом масштабном фестивале искусств в мире и на королевском параде военных оркестров, который занесен в «Книгу рекордов Гиннесса».