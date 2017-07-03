«Орден славы»: Атрошенко снова троллит столичный комик (Видео)

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Мы уже сообщали о том, что победитель конкурса «Рассмеши комика» и капитан команды «Заінька» Руслан Ханумак побывал в Чернигове. Он снял критическое видео о развороте и реконструкцию памятника Богдану Хмельницкому. На этом история не завершилась.

Как известно, недавно городской голова Чернигова Владислав Атрошенко получил от президента награду – орден «За заслуги ІІІ степени».

Эта новость не осталась незамеченной на всеукраинском уровне – политологи, активисты и журналисты возмутились тем, что президент награждает орденами людей, которые прислуживали Януковичу и голосовали за так называемые «драконовские законы».

Не обошел вниманием черниговского орденоносца и столичный комик.

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